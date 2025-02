Alegações de Frise na eleição do Presidente do DPD informado ao KPK, diz -se que 95 senadores estão envolvidos

Yakarta, Viva – O ex-pessoal do Conselho Regional da Indonésia (DPD) relatou um suposto suborno relacionado à eleição do Presidente do DPD RI para o período de 2024-2029 à Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK). O jornalista chamado Fithrat Irfan suspeitava que havia 95 senadores ou membros do RI DPD que receberam o fluxo de subornos.

Leia também: Hasto pronto para cooperativamente com o KPK: se for culpado, sou responsável!

Irfan foi acompanhado por seu advogado, Azis Yanuar, informando a suposta corrupção ao escritório da KPK, JL Kuningan Persada, South Yakarta, terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.



Leia também: A sra. Ronald Tannur afirma que nunca deu um suborno ao juiz do Tribunal Distrital de Surabaya para salvar seu filho

Em seu relatório, Irfan mencionou o senador do Centro de Sulawesi (Central Sulawesi) com as iniciais RAA, chamado de seu ex -chefe, também aceitou o suborno da eleição do presidente do DPD.

Não apenas a eleição do presidente do DPD, Irfan, até revelou que a escolha do vice -presidente do MPR indonésio do elemento DPD RI também foi colorido por práticas de suborno.

Leia também: Hasto disse que a equipe jurídica do PDIP informará os pesquisadores de Rossa sobre KPK Dewas amanhã

“Relatei um dos membros do DPD do Sulawesi Center no Raa. Irfan inicial.

Irfan continuou explicado, um membro do DPD RI teria recebido US $ 13.000. Os detalhes, com um valor de US $ 5.000 para votar na eleição do Presidente do DPD, enquanto outros US $ 8.000 para a eleição do presidente em anexo do MPR do elemento DPD.

“Para o presidente do DPD RI, há um nominal de US $ 5.000 por pessoa e, para o vice -presidente da MPR, existem US $ 8.000. Portanto, existem US $ 13.000 no total (ex) meu chefe”, disse Irfan.

Sabe -se que, devido aos resultados da verificação na época, havia 6 candidatos à liderança do MPR RI Indonesio que competiu para conquistar o presidente da liderança do MPR RI, incluindo o distrito eleitoral de Ahmad Nawardi de Java, Daud. Yordán, distrito eleitoral de Kalimantan Occidental, Agustin Teras Narag Dapil Central Kalimantan, Maya Romantir Dapil Sulawesi Utarara, Abcandra Muhammad Akbar supratman Dapil Sulawesi e Fadel Muhammad Gorontalo Dapil.

Akbar, que é filho do ministro da Lei da Indonésia e dos Direitos Humanos, supratman Andi Agtas, ganhou o maior voto superior a Fadel Muhammad com 93 votos de um total de 143 membros presentes. Akbar então substituiu oficialmente Fadel Muhammad como líder do elemento MPR DPD DPD DPD no período passado.

Além disso, os relatórios de Irfan sempre revelaram o modo de suborno. Dizem que o dinheiro foi entregue em uma porta a porta ou diretamente para cada sala de membros do DPD. Então, o dinheiro de Rasuah foi depositado em uma conta bancária.

“Os quatro, eu, meu irmão, meu chefe, havia dois representantes que foram confiados ao presidente do DPD selecionado. Bem, ele estava posicionado como um guarda -costas. Um guarda -costas, um motorista para proteger esse dinheiro para que ele não pudesse ser Pego em Ott no caminho.

 Munarman Azis Yanuar Advogado no Tribunal Distrital de Jacarta Oriental

Na mesma ocasião, Azis Yanuar, já que o consultor jurídico havia mostrado evidências para receber relatórios públicos ao KPK. Ele alegou ter dado testes adicionais ao KPK para investigar esse suposto caso de suborno. De fato, sua reivindicação, houve um gravador de voz entre Irfan e funcionários do partido.

“A prova era que havia uma gravação das conversas entre o Sr. Irfan e um funcionário do partido. Então, aqui não está apenas relacionado ao DPD, mas também há funcionários do partido suspeito de estar envolvido. Gravações de voz. , “Azis Yanuar disse.