Alegria da ex-refém Emily: “Sou a pessoa mais feliz do mundo”

09:14

Emily Damari, libertada ontem pelo Hamas após 471 dias de prisão em Gaza, postou uma postagem emocionante no Instagram, escrevendo: “Eu amo, amo, amo. Obrigado Deus, obrigado à minha família, amigos, o melhor que tenho no mundo, estou de volta à vida, meus queridos.” E acrescentou: “Só consegui ver tudo de relance e você partiu meu coração de emoção. Obrigada, obrigada, obrigada. Sou a pessoa mais feliz do mundo, só por estar aqui”.