Além de aumentar a massa muscular, 5 desses movimentos esportivos são eficazes para perder peso

Yakarta, vivo – Muitas pessoas se concentram em uma dieta estrita para perder peso, mas o exercício certo também desempenha um papel importante nesse processo.

Leia também: Acidentes de corrida de bicicleta viral, atletas de Ethan Bathara para ter que viver operações

Além de ajudar a formar o corpo e aumentar a massa muscular, alguns movimentos de exercícios se mostraram eficazes para perder peso significativamente.

Relatado Fotos de saúdeAqui estão cinco movimentos esportivos que podem ajudá -lo a perder peso, aumentando a força dos músculos do corpo.

Leia também: Ouça música sem interrupção ao correr ou andar de bicicleta

 A ilustração média do estômago do processo de perda de peso.

1. Burpees

Leia também: Ginásio vs. Pilates, o que é mais eficaz para perder peso?

Este movimento de corpo inteiro é combinado Flexãoe saltar, o que o torna um intenso exercício cardiovascular. Os burpees podem aumentar rapidamente a freqüência cardíaca e queimar calorias, o que o torna um dos exercícios mais eficazes para a perda de peso.

2 joelhos altos

O exercício que envolve uma forte força do joelho é muito eficaz no aumento do metabolismo corporal. Joelhos Queimar calorias rapidamente e aumentar a resistência cardiovascular, bem como o treinamento das pernas das pernas e do estômago.

3

Este exercício não apenas envolve os músculos da perna, mas também os músculos centrais e a parte superior do corpo. Montanhistas da montanha Combinando movimentos cardiovasculares e fortalecimento do corpo que pode ajudar a queimar calorias enquanto desenvolve força muscular.

4. saltos em cuclilas

Cuclillas salta É uma variação dos agachamentos que se apresentam após cada movimento dobrar. Este exercício é eficaz para treinar os músculos das pernas e nádegae queimar calorias mais rapidamente devido à sua alta intensidade.

5. Locação

Movimentos de estocada treinando músculos das pernas e nádega Integralmente. Além de ajudar a apertar a parte inferior do corpo, estocada Também aumenta o metabolismo e a queima de calorias.

Especialistas em fitness sugerem combinar esses exercícios em uma rotina semanal, para que os resultados máximos sejam alcançados, tanto na perda de peso quanto na formação da massa muscular.

Os esportes que são executados rotineiramente e com a intensidade correta podem fornecer mudanças significativas na saúde e na forma do corpo de uma pessoa.

Ao implicar um exercício físico integral, o processo de perda de peso será mais rápido e eficaz e fornecerá resultados mais duráveis.