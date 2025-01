Além de bem-sucedido, aqui estão 7 empresas de Raffi Ahmad que faliram

Jacarta – Raffi Ahmad finalmente cumpriu a sua obrigação como Enviado Especial do Presidente para o Desenvolvimento da Geração Jovem e dos Trabalhadores das Artes de apresentar o Relatório de Riqueza dos Gestores do Estado (LHKPN). Infelizmente, a riqueza total do Sultão Andara ainda não é conhecida com certeza porque a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) ainda está em processo de verificação do relatório.

Raffi Ahmad é famoso não só por sua intensa atuação no mundo do entretenimento, mas também por possuir diversos negócios que desenvolveu de forma independente ou em colaboração com seus parceiros. Role para saber mais informações, vamos lá!

No entanto, até agora, a jornada empresarial de Raffi Ahmad nem sempre foi fácil. Ele também experimentou um declínio nos negócios até que sua empresa faliu devido à falta de interesse. Mesmo que você tenha um grande nome como artista, isso não garante que seu negócio funcione bem e gere muitos lucros. Conforme resumido de várias fontes, a seguir está uma lista das empresas de Raffi Ahmad que faliram.

Arquipélago RANS

Raffi Ahmad começou a expandir seus negócios no setor moveleiro colaborando com Dio Living. Em 2022, a RANS Entertainment, uma empresa de entretenimento de propriedade de Raffi Ahmad, expandiu-se para o negócio de móveis e móveis colaborando com vários designers e artesãos locais.

Infelizmente, durante esta viagem de negócios surgiu uma associação entre Raffi Ahmad e o partido com o qual ele colaborava. Eventualmente, o RANS Nusantara não durou muito e foi fechado.

RA Jeans

Esta é a atuação de Raffi Ahmad no setor da moda, bastante conhecida do público. A RA Jeans é famosa por seus produtos, desde jeans até camisetas com a logomarca da marca. Infelizmente, esse negócio não durou muito até que muitas lojas da RA Jeans fecharam e seus produtos foram retirados do mercado.

Nagitoz

Em colaboração com sua esposa, Nagita Slavina, Raffi Ahmad lançou salgadinhos com a marca Nagitoz. É um lanche em forma de batata frita feita com taro. O Nagitoz tem diversos sabores como cebola, queijo, picante e churrasco.

Este negócio está parado desde 2020, apesar de anteriormente ser vendido através de minimercados e Marketplaces com ofertas de preços atrativos.

Lanche King Kong

Simultaneamente ao Nagitoz, Raffi Ahmad também lançou um salgadinho à base de mandioca. Este produto também possui diversos sabores como original, queijo, churrasco e picante. Anteriormente esse produto tinha um preço bem barato, ou seja, apenas IDR 10 mil. Porém, esse negócio também não durou muito.

RN Bakmi

Os negócios de Raffi Ahmad também se expandiram para o setor culinário, onde em 2017 muitas celebridades lançaram produtos alimentícios com seus grandes nomes. Inclusive Raffi Ahmad, que usa a abreviatura de seu nome junto com Nagita Slavina para registrar o macarrão. Bakmi RN já foi popular com diversas variantes de menu, como macarrão de frango javanês, macarrão chinês, macarrão de lula com pimenta verde e arroz de frango para churrasco.

Infelizmente, em meados de 2019 o negócio de Raffi Ahmad fechou embora já tivesse muitas filiais em grandes centros comerciais.

bomba de alça

Esta bebida contemporânea também foi popular em 2017. Mango Bomb é uma bebida processada de manga que mistura suco de manga com a fruta inteira como cobertura. Naquela época, Raffi Ahmad colaborou com Rudy Salim para construir o negócio.

Infelizmente, este negócio só funcionou durante dois anos e depois fechou em 2019.

Bolo Gigieat

Raffi Ahmad também abriu um negócio de bolos contemporâneos entre 2018 e 2019 para sua esposa Nagita Slavina. Naquela época, vários artistas também abriram o mesmo negócio, então a concorrência ficou mais acirrada. A Gigieat Cake já possui várias filiais em Bekasi, Serpong e Bandung.

Como este negócio surgiu no meio de um momento viral, não durou muito, pois a tendência existente desapareceu.