Alemães protestam contra a AfD (VÍDEO)

Uma onda de protestos varreu o país enquanto o partido de direita se prepara para as eleições no próximo mês

Milhares de manifestantes saíram às ruas na Alemanha para protestar contra a ascensão do partido de direita Alternativa para a Alemanha (AfD). Os protestos acontecem antes das eleições parlamentares marcadas para o final de Fevereiro, e a AfD, conhecida pela sua posição linha-dura contra os migrantes, tem cerca de 20 por cento dos votos nas sondagens.

Os protestos foram realizados no sábado em várias cidades, incluindo Berlim e Colônia, com as autoridades estimando 35 mil e 40 mil, respectivamente. De acordo com vídeos que circulam nas redes sociais, uma grande multidão reuniu-se em frente ao icónico Portão de Brandemburgo, na capital alemã, entoando slogans e carregando faixas condenando a AfD e dizendo: “Nenhum homem é ilegal.”

Os protestos ocorrem depois de a AfD ter lançado oficialmente a sua campanha eleitoral em Halle, no centro da Alemanha, no início desta semana, tendo o evento supostamente atraído 4.500 pessoas. A conferência ganhou destaque na mídia depois que Elon Musk, proprietário da X e aliado próximo do presidente dos EUA, Donald Trump, falou na conferência via link de vídeo, expressando seu “suporte total” para a AfD e apela às pessoas para “preservar a cultura alemã” e “proteger o povo alemão.” Anteriormente, ele enfrentou acusações de interferência nos assuntos internos do país.

As eleições parlamentares foram convocadas e marcadas para 23 de fevereiro, depois do governo de coligação do chanceler Olaf Scholz ter desmoronado devido a divergências sobre reformas económicas, política climática e ajuda à Ucrânia.













A AfD é atualmente o segundo partido mais popular na Alemanha, com 21% de apoio, segundo o Instituto para Novas Respostas Sociais (INSA). A União Democrata Cristã (CDU), de centro-direita, tem 30% do apoio, enquanto os Social-democratas (SDP) de Scholz ficam para trás, com 16%.

No início desta semana, a CDU sinalizou a sua vontade de implementar medidas mais duras contra a migração “se a AfD apoiar as nossas propostas,” o que contrasta com a política do partido na década de 2010, quando aceitou centenas de milhares de requerentes de asilo.

A aparente reversão ocorreu após numerosos relatos de migrantes que cometeram crimes violentos. Num incidente recente, as autoridades alemãs prenderam um homem de 28 anos do Afeganistão após um ataque com faca num parque em Aschaffenburg que matou duas pessoas, incluindo um menino de dois anos.