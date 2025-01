Alemanha: a lei sobre o aperto dos migrantes que desejam que a CDU não passa e não apóie a extrema direita

Na Alemanha, não havia um projeto de lei no aperto dos migrantes que queriam a CDU.

338 Deputados votaram contra 350, 5 MPS se abstiveram. O projeto de lei da CDU foi apoiado pelo AFD Ultra-testes após uma proposta contra um migrante aprovado na quarta-feira Bundestag com votos decisivos das alternativas de Fuer Deutschland.

Apesar do parlamento alemão, o temido projeto de lei da CDU por ansiedade sobre a política de migração não recebeu a maioria, a mobilização, que começou ontem contra todas as formas de cooperação com a AFD Ultra -Escola, não menciona o declínio. As manifestações estão programadas para o fim de semana nas principais cidades alemãs. Amanhã eles estão programados para Leipzig, Colônia, Stuttgart, Mannheim. No domingo, é em Berlim, Nuremberg, Kassel e Ulm.

Merz, os liberais ajudaram a afundar a lei sobre os migrantes



Após a votação no Parlamento Alemão, que foi rejeitado pela proposta da CDU de apertar as regras de imigração, o candidato ao chanceler da CDU-CSU Friedrich Merz acredita que existe os liberais liberais: “Como parte liberal, existe uma parte liberal: “Como parte liberal:“ Como parte liberal é uma parte liberal. Existem duas vozes contraditórias, cinco restrições e 16 deputados não participaram da votação. A votação foi registrada por 350 membros a favor de 338 contra e cinco atrasos.

“Lamento que nossa proposta não tenha vindo. Mas sou grato por o grupo parlamentar seguir a maneira como concordamos. Existem 12 deputados do sindicato que não votaram e o respeitam ”, disse o líder da União da CDU-CSU em comunicado após uma votação no Bundestag. “Lamento que um avanço no jardim de infância tenha falhado, mas esse resultado ainda explica onde estamos e onde estão os social -democratas e os verdes”, continuou ele, enfatizando as “diferenças” entre as posições das partes. “Foi uma semana muito ao vivo, mas o parlamentarismo alemão é baseado na vitória”, concluiu. A lei contra os migrantes não foi ao Bundestag por 12 votos (338 foi favorável, 350 contra e 5 atrasos).

Weidel, o verdadeiro ponto de confusão possível apenas com o AFD



“O verdadeiro ponto de virada só é possível com o AFD. O que vimos hoje é a impressão de um partido conservador ”. A líder da AFD, Alice Weidel, disse isso, em comunicado publicado imediatamente depois que o Bundestag rejeitou o projeto de retenção de migrantes que queriam a CDU. Weidel definiu o resultado da “derrota amarga” de Friedrich Merz, enquanto as outras partes estão em “Pure Chaos”.

“Friedrich Merz começou como um tigre e pousou como uma habilidade”, disse o líder da AFD. “Merz foi desmontado”, concluiu.

Afd, “Merz derrotou, não tem apoio para seus parceiros”



“Em seu grupo parlamentar, Merz não tem apoio suficiente para sua suposta política de migração mais pesada. Seus parceiros em potencial, Greenery e SPD causaram uma derrota amarga ”. O deputado alemão René Aust escreve isso em X depois que o Bundestag rejeitou a lei sobre o aperto de migrantes que queriam a CDU. “Se a AFD vencesse menos de 1% a mais nas últimas eleições federais, hoje a limitação do influxo livre de migrantes seria aprovada. A lição de hoje é: AFD deve ser o mais forte possível ”, acrescenta.

