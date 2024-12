Alemanha acusa Musk de tentar influenciar eleições

O governo alemão acusou na segunda-feira Elon Musk de tentar influenciar as eleições de fevereiro, depois que a pessoa mais rica do mundo escreveu um artigo de opinião neste fim de semana endossando o partido político de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

“Na verdade, Elon Musk está tentando influenciar as eleições federais através de sua declaração”, disse a porta-voz do governo, Christiane Hoffman, em entrevista coletiva na segunda-feira, segundo relatos da mídia.

Hoffman tentou minimizar os esforços de Musk para angariar apoio para a AfD, dizendo: “A liberdade de expressão também inclui o maior absurdo”.

Os comentários foram feitos depois de Musk, que primeiro apoiou a AfD no início deste mês, ter detalhado a sua posição no jornal alemão Welt am Sonntag, abordando uma série de questões que disse que a Alemanha deve abordar à medida que se aproxima de um “colapso económico e cultural”.

Ele defendeu os seus esforços para se envolver no clima político, dizendo que tem o “direito” de fazê-lo porque “fez investimentos significativos” nos setores tecnológico e industrial da Alemanha.

Musk também pediu a renúncia do chanceler alemão, Olaf Scholz.

No artigo de opinião, Musk, um conselheiro próximo do presidente eleito Trump, argumentou que a economia da Alemanha é prejudicada pelo excesso regulatório e pela burocracia.

“A AfD compreendeu que a liberdade económica não é apenas desejável, mas necessária. “Sua abordagem de reduzir a regulamentação excessiva do governo, cortar impostos e desregulamentar o mercado reflete os princípios que tornaram a Tesla e a SpaceX bem-sucedidas”, escreveu ele, de acordo com uma tradução aproximada.

“Se a Alemanha quiser recuperar a sua força industrial, precisa de um partido que não só fale sobre crescimento, mas também tome medidas políticas para criar um ambiente no qual as empresas possam prosperar sem uma forte intervenção governamental”, acrescentou.

Trump contratou Musk para chefiar um Departamento de Eficiência Governamental ao lado do bilionário da tecnologia Vivek Ramaswamy.

