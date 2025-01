Alemanha alerta Trump após ameaça de aquisição da Groenlândia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, enviou um aviso ao presidente eleito Trump sobre as regras de fronteira enquanto continua a ameaçar tomar a Gronelândia.

Scholz disse na quarta-feira que conversou com vários líderes europeus e com o presidente do Conselho Europeu. Durante esse debate, a chanceler observou que havia “uma certa falta de compreensão” sobre os “comentários atuais dos Estados Unidos”. A Associated Press informou.

No entanto, segundo a AP, ele não mencionou o nome de Trump.

Os seus comentários à imprensa ocorrem no momento em que o presidente eleito expressa abertamente a sua intenção de adquirir a Gronelândia, que é um território da Dinamarca. Trump também se recusou a comprometer-se a não usar os militares dos EUA para recuperar o controlo do Canal do Panamá.

Scholz disse que é um princípio antigo que “as fronteiras não devem ser cruzadas à força”.

“O princípio da inviolabilidade das fronteiras aplica-se a todos os países, independentemente de estarem localizados a leste ou a oeste, e todos os Estados devem respeitá-lo, independentemente de serem um país pequeno ou um Estado muito poderoso.” disse.

Scholz acrescentou que respeitar as fronteiras é um “princípio fundamental do direito internacional” e parte dos valores ocidentais.

Enquanto Trump se prepara para tomar posse para o seu segundo mandato, o mundo internacional prepara-se para o que pode vir.

Durante o seu primeiro mandato, o presidente eleito considerou retirar os Estados Unidos da NATO, a aliança chave. No ano passado, num comício de campanha, ele disse que encorajaria a Rússia a fazer “o que quiser” com os membros da aliança que não pagaram os custos de defesa.

Scholz enfatizou a importância do grupo internacional, chamando-o de “pilar central da relação transatlântica”.

A AP observou que a Alemanha foi alvo de Trump durante o seu primeiro mandato por não conseguir cumprir as suas metas de gastos. Ele disse na terça-feira que a OTAN deveria aumentar os gastos para pelo menos 5% do seu PIB.

Seus comentários foram feitos antes das eleições alemãs do próximo mês. O chanceler alemão e principal aliado de Trump, Elon Musk, tem brigado pela suposta tentativa deste último de influenciar o resultado da corrida.

Scholz também enfatizou a importância de os países permanecerem unidos e agirem em unidade.

Apesar da proposta de Trump, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que a expansão “não vai acontecer”. O presidente eleito também pressionou nos últimos dias pela fusão dos Estados Unidos e do Canadá.

A Associated Press contribuiu.

