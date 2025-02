Alemanha: Meloni pronta para diálogo com Merz, a voz divide aliados

A partir de hoje, a Alemanha está se movendo “um pouco mais para a direita” e a partir de agora você pode ver a nova “afinidade”.

Com Giorgia Meloni Pode esperar mais algumas horas pelo resultado do voto alemão, como é usado, entre a análise dos resultados das pesquisas é unânime: agora Berlim certamente será mais “próximo” – os contatos devem ter contatos antes da eleição – Como novo, o chanceler estará pronto para abrir o diálogo começando com alguns problemas para seus navios de guerra, como imigração ou indústria automotiva.

É claro que teremos que esperar até entendermos a rapidez com que poderemos criar um novo governo, mas, em qualquer caso, “com Merz Forte”, pense em pisos altos do executivo, “boa harmonia com a Itália”.

Enquanto Antonio Tajani Celebre a vitória do Popolari CDU “Argina direita para a deriva populista” e a chave para a Europa “cada vez mais forte”, Matteo Salvini Ele se concentra em “dobrar as vozes do AFD em uma chave precisamente oposta. A vice -prescrição da liga é, portanto, parabenizada pelo líder da extrema direita alemã -Alice Weidel porque “a mudança também vence na Alemanha”. E agora a Europa está “mudada radicalmente”. “Pare com a imigração ilegal e o fanatismo islâmico, é suficiente com uma família ecológica, uma prioridade de paz e trabalho”, insiste nos líderes da liga, cavalgar com mais ênfase em alguns tópicos que o próprio primeiro -ministro disse em sua intervenção no CPAC Donald Trump .

Escolha “ousada”, fale com a Convenção de Washington, apesar das controvérsias em Steve Bannon, diz Carlo Fidanza Que a ajudaram a compor seu discurso e enfatizou que Meloni mostrou “o que a amizade não está subordinada” sobre questões farpadas, como deveres ou Ucrânia, outro capítulo ao qual a sensibilidade entre os aliados difere. A Europa “deve enfrentar os desafios mais importantes de 70 anos após o início do processo de unificação. Temos que nos tornar o único sujeito político, econômico e militar: podemos fazer isso junto com a Alemanha liderada por Friedrich Merz ”, observa Tajani, que estará com o primeiro -ministro do primeiro -ministro assinará acordos sobre investimentos bilionários dos Emirados Árabes na Itália.

E que a vitória da CDU/CSU é “Boas notícias para a Europa” também está convencida Maurizio Lupique observa a AFD “extremamente longe dos conservadores europeus” (ou seja, ECR, que também fazem parte do IDE), e a “minoria” permanece, que pode ser “contida” pelo governo democrático cristão. A idéia, a idéia de centristas do governo, não muito longe do centro localizado à esquerda: “A partir de hoje sabemos que a soberania e os populismos podem ser derrotados”, diz a ação Daniela RuffinoQuem o usa para enviar um relatório ao Secretário do Partido Democrata Elly SchleinDado que os resultados alemães também mostram que “os populistas afundados BSW, uma taxa de Cinquestelle alemã”.

Do lado quente do Giuseppe Conte é observado, bem como o representante Vittoria BaldinoQue “o mundo escolhe os conservadores porque são melhores no uso de preocupações”. Enquanto para o Dem, não podemos dizer “perigo escapado”, explicou o representante do PD Arturo Scotto, dado que “um alemão em cada cinco votos -mesmo que ele observe os representantes de chipping na câmara e demos secretários Paolo Ciana Afd parou “em um limiar que permite que você possa mantê -los fora do governo”. Para o AVS, que celebra o resultado de Linke “extremamente positivo”, é o progresso da extrema lei xenófoba e neo -fascista “” Más notícias para a Europa “, disse o secretário Nicola FratoianniEnquanto os socialistas pagaram “as possibilidades de guerra e crise social”. E também há outro aspecto que consoles: “Apesar da falsa campanha, Greens Holds – disse um representante do Coortevoce Dei Verdi e Avs Angelo Bonelli – Musk será perdido porque não haverá governo com AFD.

