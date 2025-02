Alemanha, Merz: “Construímos uma grande coalizão, logo entrevista com o SPD”

11:19

“Acredito que este é um voto que permite que a Alemanha tenha um governo estável: o sucesso da aliança CDU-CSU mostra que os alemães terão um chanceler, que novamente levará a Alemanha a um protagonista construtivo de uma Europa politicamente mais forte”. O ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani disse no dormitório lateral do Fórum de Negócios Italianos em Roma. “É óbvio que estou muito satisfeito como o vice -presidente do Partido Popular Europeu”, explicou Tajani, que falou do resultado da eleição como “o melhor antídoto contra o extremismo, contra os populismos que correm o risco de danos da Europa e não permitem nosso nosso continente e não permite nosso continente e Eles não permitem nosso continente e não permitem que nosso continente não permita e não permita nosso continente e não nos permite ser mais fortes econômicos e em termos de defesa e ser um parceiro dos Estados Unidos ”. “Devemos fortalecer as relações transatlânticas de AK por dois partidos da mesma moeda, as moedas oeste, também devemos ter uma Europa forte. Acredito que as eleições na Alemanha permitirão que a Europa se fortaleça, conheça o futuro chanceler Merz ”, disse Tajani. “Ele será um protagonista da política européia e acredito que as relações com a Itália também são fortalecidas”.