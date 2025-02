Os membros da OTAN teriam falado sobre uma missão conjunta de afastar Donald Trump para procurar soberania americana sobre a ilha dinamarquesa

O governo alemão poderia aconselhar as tropas para a missão proposta pela OTAN na Groenlândia, de acordo com as fontes citadas na terça -feira por Der Spiegel. A iniciativa relatada dos membros europeus do bloco militar teria como objetivo aliviar a tensão criada pelo presidente Donald Trump como soberania dos EUA sobre a ilha dinamarquesa.

Trump enquadrou sua oferta pela Groenlândia como uma questão de segurança nacional, alegando que os EUA poderiam usar a ilha para aumentar seu impacto no Ártico devido à crescente concorrência com a Rússia e a China. A Groenlândia também é rica em minerais brutos, o que pode se tornar mais acessível devido às mudanças climáticas. Trump não excluiu o uso da força militar e da coerção econômica contra a Ally Ally Dinamarca.

Na segunda -feira, os líderes da UE -o secretário -geral do Nato, Mark Rutte, falou sobre melhorar a presença da OTAN na Groenlândia para tentar aliviar a pressão de Trump, de acordo com Der Spiegel, confirmando a mídia anterior. Rutte enfatizou publicamente a dedicação à organização com uma solução conjunta de desafios geopolíticos.













Marie-Agnes Stack-Zimmermann, presidente do Comitê de Defesa Parlamentar alemão, expressou seu apoio para distribuir o porta-malas à Dinamarca, dizendo a Spiegel que ela sinalizaria isso aos Estados Unidos que não poderia buscar os únicos direitos na Groenlândia. Por outro lado, o associado europeu alemão Hannah Neumann criticou a proposta, rejeitando -a como “Solução racional para a fantasia irracional de Trump” Isso não deve ser levado a sério.

Copenhague não indicou que não era uma intenção desistir da soberania sobre a Groenlândia. Uma pesquisa recente de opinião sugeriu que apenas 6% da população da ilha favorece a Associação dos EUA. À luz da crescente tensão, o governo dinamarquês anunciou iniciativas para promover a identidade da Groenlândia e planeja proibir doações políticas estrangeiras associadas à ilha.

Moscou não expressou apoio a nenhum lado na discussão sobre soberania, apenas dizendo que os moradores da Groenlândia deveriam ter a última palavra em seu destino. No entanto, as autoridades russas expressaram preocupação com as implicações em sua segurança nacional. O embaixador russo na Dinamarca, Vladimir Barbin, observou em uma entrevista recente que, de acordo com o contrato dinamarquês de 1951, agora está desfrutando de uma abordagem militar ilimitada da Groenlândia. Ele alertou que o aumento da militarização da postura de confronto do Ártico e da OTAN minou a estabilidade regional, o que fez os estrategistas militares russos adaptarem seus planos de acordo.

Leia mais:

O chefe militar da UE quer tropas na Groenlândia

Os Estados Unidos mantiveram uma presença militar na Groenlândia desde 1941, quando a Dinamarca estava sob ocupação nazista. Depois de se aproximar da Dinamarca na OTAN em 1949, Copenhague parou de tentar remover as forças americanas da ilha. Atualmente, agora ele gerencia a base espacial Pituffik na Groenlândia.