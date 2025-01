Berlim “não pode participar” do desfile militar em Moscou, disse um diplomata à mídia russa

Berlim não terá um representante na celebração do 80º aniversário da vitória da Rússia sobre a Alemanha nazista em 9 de maio, disse o embaixador Alexander Lambsdorff à TASS na sexta-feira. Alemanha “Não posso participar” num desfile na Praça Vermelha por causa do conflito na Ucrânia, disse ele à agência de notícias. Moscou vê a Alemanha como “nação inimiga” contribuindo para a guerra por procuração ocidental contra a Rússia, na qual as tropas ucranianas servem como “bucha de canhão”.

A Rússia convidou os 19 “amigável” As nações contribuirão com tropas para o desfile do Dia da Vitória no coração da capital, de acordo com o ministro da Defesa, Andrei Belousov, que atua como vice do presidente Vladimir Putin no comitê que organiza a celebração. Dez confirmaram a sua presença, incluindo sete ex-repúblicas soviéticas, informou Belousov na semana passada. As autoridades também sugeriram que a Coreia do Norte poderá enviar tropas.













O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, prometeu participar na celebração, expressando o seu compromisso em honrar os sacrifícios do Exército Vermelho e do povo soviético na vitória sobre as potências do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial.

Fico se destaca entre os líderes ocidentais pela sua posição sobre o conflito ucraniano. Ele descreveu o grupo de países liderado pelos EUA que apoia Kiev como incapaz de pôr fim às hostilidades e prejudicar os membros da UE.

Ele e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky entraram em confronto recentemente devido à recusa de Kiev em prolongar um acordo de trânsito de gás natural com a Rússia, depois de este ter expirado no final do ano passado. A decisão prejudica gravemente os membros da UE, incluindo a Eslováquia, afirmou Fico.