Alexa Bliss: atualização importante sobre seu status no WWE Royal Rumble 2025

Uma grande atualização confirma isso Alexa Felicidade estado para Batalha Real 2025gerando especulações sobre ela. wwe retornar. O caminho para a WrestleMania 41 começará na próxima semana com o WWE Royal Rumble 2025 no Lucas Oil Stadium em Indianápolis, Indiana.

Os fãs estão ansiosos por vários retornos importantes no evento premium ao vivo em Indianápolis, Indiana, e o nome de Alexa Bliss está no topo da lista. No entanto, após a estreia do WWE RAW na Netflix, surgiram relatos intrigantes sobre o status de Bliss.

Estes relatórios revelam que a criativa da WWE já começou a planear o seu regresso, com novos produtos e materiais promocionais em desenvolvimento. Em meio a isso, Bliss sugeriu a possibilidade de retornar ao seu visual antigo, alimentando ainda mais a empolgação dos fãs.

Com todos os sinais apontando para o retorno de Alexa Bliss para Royal Rumble 2025, atualizações recentes sugeriram que seu retorno à WWE TV era iminente. Porém, novos relatórios indicam que seu retorno pode não acontecer conforme o esperado.

Relatório: Os planos de retorno de Alexa Bliss à WWE estão suspensos

PWInsider relata que a WWE suspendeu os planos de retorno de Alexa Bliss. A equipe criativa foi instruída a pausar todos os planos para seu retorno, que estava originalmente agendado para a edição de 13 de janeiro do WWE RAW em San Jose.

Houve um enredo envolvendo The Wyatt Sicks para seu retorno. Porém, antes do show, a equipe criativa foi orientada a abandoná-lo. Embora Alexa Bliss estivesse programada para retornar, a promoção decidiu manter os planos. Uma fonte acreditava que o problema poderia ser contratual, enquanto outras fontes não tinham certeza. Por enquanto, Bliss não faz parte de nenhum plano criativo, incluindo WWE Royal Rumble 2025.

Os planos para o tão esperado retorno de Alexa Bliss à WWE estão atualmente fora de questão.

A WWE Creative foi instruída a suspender todos os planos para Alexa Bliss indefinidamente.

Os planos iniciais eram para Bliss retornar ao RAW em San Jose há várias semanas, e um enredo envolvendo The Wyatt Sicks… pic.twitter.com/EYdfEej2N3 – WrestlePuristas (@WrestlePuristas) 22 de janeiro de 2025

Alexa Bliss competiu pela última vez na WWE em janeiro de 2023. Ela permaneceu no centro das especulações sobre seu retorno à televisão, especialmente com a aproximação do WWE Royal Rumble 2025, com relatos revelando que ela não faz parte de nenhum plano por enquanto. Será interessante ver quando a promoção decidirá puxar o gatilho em seu retorno.