Alexa Bliss prevê um possível retorno à WWE, mas com uma reviravolta

A volta do ex WWE CRU Campeã feminina alexa disse está na moda nas últimas semanas. Com a WWE iniciando o caminho para a WrestleMania 41 e fazendo a transição do RAW da televisão para o streaming.

Muitos previram que Alexa Bliss poderia fazer um retorno chocante na estreia do WWE RAW na Netflix na semana passada em Los Angeles. No entanto, a ex-campeã feminina do WWE RAW não retornou como esperado. Depois disso, surgiram relatos interessantes sobre o status do retorno de Bliss.

Foi revelado que os criativos da WWE estão planejando seu retorno e novos produtos e materiais promocionais já estão sendo desenvolvidos para Bliss. Enquanto a WWE se prepara para seu retorno, Alexa Bliss brincou sobre ter seu visual icônico de volta.

Alexa Bliss sugere recuperar seu visual antigo e icônico

A superestrela da WWE Alexa Bliss recentemente abordou os rumores de retorno compartilhando uma foto dela com seu icônico cabelo rosa. Ela perguntou aos fãs no rubrica Se eu recuperar meu olhar.

Bliss introduziu o cabelo rosa pela primeira vez em 2017, quando foi convocada para o WWE RAW. Nesse visual, ela rapidamente subiu na classificação e se tornou a campeã feminina do RAW, dominando o elenco feminino de 2017 a 2018. Embora tenha abandonado o visual após sua aliança com Bray Wyatt, ela o recuperou quando voltou à carreira de simples.

Ela usou o mesmo cabelo rosa em sua última partida em 2023, onde desafiou Bianca Belair pelo RAW Women’s Championship no Royal Rumble, mas não teve sucesso. Após a partida, Bliss revelou que estava grávida e se afastou da WWE por um tempo e deu as boas-vindas ao seu bebê em novembro.

Com Bliss provocando seu retorno com seu icônico cabelo rosa. Será emocionante ver se ele recuperará esse visual quando retornar. Todos os olhos estarão voltados para o WWE Royal Rumble, onde Bliss poderá retornar no Royal Rumble feminino.