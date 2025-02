Alexander e os terríveis, horríveis, não bons, reboques de viagem muito ruins da estrada Eva Longoria

A Disney lançou o Alexander e o terrível, horrível, não bom, uma viagem muito ruim Trailer da próxima comédia de aventura da família. O filme está programado para começar a transmitir em 28 de março, exclusivamente na Disney+.

Confira o Alexander e o terrível, horrível, sem um trailer de viagem muito bom, então (Olhe mais trailers)

O que Alexander e os terríveis, horríveis, não bons e muito ruins viajam?

“Alexander García sempre acreditou que ele tem a pior sorte do mundo; portanto, quando sua mãe Val projeta um plano para trazer sua família aparentemente desconectada em férias elegantes para a Cidade do México a bordo de uma casa de favor do luxo como parte de seu trabalho de escrita de viagem , é certo que ele acabará em um desastre ”, diz a sinopse oficial. Mia, avó Lidia e avô Gil, saíram, apenas para descobrir absolutamente que tudo está indo muito mal.

Alexander e a viagem terrível, horrível, não boa e muito ruim são lideradas por Marvin Lemus de um roteiro escrito por Matt López. Ele serve como uma sequência independente da comédia de Steve Carell 2014, baseada no romance de 1972 de Judith Viors, Alexander e o dia terrível, horrível, não bom, muito ruim. O elenco inclui Eva Longoria, Jesse García, Paulina Chávez, Rose Portillo, Thom Nemer, Cheech Marin, Christ Fernández, Harvey Guillén, Mabel Cadena e Michelle Buteau. É produzido por Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen e Lisa Henson, com Longoria, Emily Morris e Shelly Strong servindo como produtores executivos.