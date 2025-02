No meio do rugido das aeronaves de combate que são levadas ao céu, os entusiastas de Eros serão tratados com interpretações musicais por duas bandas populares das forças armadas na aero Índia. Os fãs do Die Hard’s Eagles podem ser doados com seu número mais popular Hotel da Califórnia – Uma conclusão adicional do principal show aéreo da Índia.

A Orquestra Sinfônica dos Guerreiros Aéreos, com sede em Bengaluru, da Estação da Força Aérea, Jalahalli e Japão, a banda da Força Aérea dos Estados Unidos do Pacífico provavelmente agirá juntos, o que proporciona harmonia aos números populares que tocam.

As fontes disseram que a banda dos Estados Unidos era particular sobre o toque Hotel da Califórnia, Entre seus outros favoritos.

Os membros das duas bandas também agiriam juntos pelo qual começaram a ensaiar na segunda -feira à noite. Segundo as fontes, a banda do Pacífico, com sede na Base Aérea de Yokota, no Japão, tem 10 membros, enquanto a Orquestra Sinfônica de Air Warriors tem 12, os quais sincronizarão sua música.

De acordo com o Consulado dos Estados Unidos, a banda atuará em 13 e 14 de fevereiro às 17h na Aero Índia. A Banda da Força Aérea dos Estados Unidos também atuará no Auditório de Cristo (considerado da Universidade).