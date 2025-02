O herdeiro georgiano processou o homem vendido a ela pela mansão vitoriana de Londres por US $ 40 milhões

O juiz britânico aprovou um par de retorno de sua compra de £ 32,5 milhões (US $ 40 milhões), que foi infectada com mariposas.

Iya Patarkatsishvili, filha do bilionário georgiano Tikuna Badri Patarkatkatakili e seu marido Yevhen Hunyak, compraram uma mansão de sete salas de Londres do ex -remador profissional William Woodward, e logo descobriu a infecção, de acordo com o tribunal documentos Arquivado na segunda -feira.

A equipe jurídica do casal disse ao tribunal que Patarkatsishvili e sua família estavam perseguindo 100 mariposas por dia, de acordo com a BBC. Hunyak disse no tribunal que os insetos pousavam em escovas de dentes, pratos de comida e suas bebidas. Eles também alegaram que um dano de cerca de £ 15.000.

A fonte acabou sendo determinada que o isolamento de lã do edifício foi infectado pela praga.

O juiz descobriu que Woodward-Rita mentiu para suas respostas sobre o status de propriedade antes de vender e não detectou “Infecção muito grave.”

“Ele só queria vender a casa e seguir em frente,” O juiz disse.

“Como ele confessou em uma exposição cruzada, descobrir que a infecção provavelmente faria com que as vendas fossem extintas, e isso o deixaria se ele tivesse que sair de casa e fazer trabalhos caros (que mais tarde apreciaram o contratante do requerente quase seis meses no total para ser concluído) para remoção) isolamento de lã “,” O juiz acrescentou.













O herdeiro e o marido exigiram um reembolso total, £ 3,7 milhões para obter impostos sobre terras, bem como centenas de milhares de libras para levar em consideração os danos e o dinheiro gastos nos exterminados.

O juiz decidiu que alguns bilionários retornariam os custos da casa, privando o valor pelos anos que passaram lá vivendo, de acordo com um uma declaração do judiciário britânico. Os impostos e os danos e custos significativos ocorreram como resultado de um problema com a infestação também serão reembolsados.

O valor exato do prêmio, assim como outras condições de alívio, será determinado na audiência do tribunal no final do mês, informou o comunicado público.

Iya Patarkatsishvili herdou parte da propriedade de seu pai após sua morte em 2008. A Forbes estimou a riqueza de Badri Patarkatsatsihvili em cerca de US $ 12 bilhões.