Alien: Romulus Home Release altera aparência CGI Ian Holm: “É muito melhor”

O lançamento do entretenimento doméstico Alienígena: Rômulo altera a aparência do CGI Ian Holm.

Alien: Romulus foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos em agosto passado. Dirigido por Fede Álvarez, o filme se passa entre os eventos de Alien, de Ridley Scott, e Aliens, de James Cameron.

Holm, que faleceu em 2020, interpretou o personagem andróide Ash em Scott’s Alien. Alien: Romulus usou de forma polêmica a aparência de Holm, com a permissão de seu espólio, ao apresentar ao público outro personagem andróide, Rook.

conversando com Revista ImpérioAlvarez diz que não ficou totalmente entusiasmado com o resultado final da aparição de Rook no filme.

O que Fede Álvarez disse sobre Alien: Romulus e CGI Ian Holm?

“Simplesmente ficamos sem tempo de pós-produção para acertar”, disse ele. “Não fiquei 100 por cento feliz com algumas cenas, onde dava para sentir um pouco mais a intervenção do CG. Então, as pessoas que reagem negativamente, eu não as culpo.”

Alvarez diz que o lançamento de Alien: Romulus para entretenimento doméstico agora “consertou” esse problema alterando a aparência de Rook.

“Nós o melhoramos para o lançamento agora”, disse ele. “Eu convenci o estúdio de que tínhamos que gastar o dinheiro e garantir que daríamos às empresas envolvidas na produção o tempo suficiente para concluí-lo e fazê-lo corretamente. É muito melhor.

“… (O titereiro animatrônico) Shane Mahan realmente fez este animatrônico de Ian Holm baseado em um molde de cabeça do Senhor dos Anéis, e esse era o único que existia. O que fizemos (para a versão de entretenimento doméstico) foi voltar muito mais ao boneco. É muito melhor.”

Alien: Romulus, estrelado por Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, já está disponível para compra em 4K, Blu-ray e DVD. Também está sendo transmitido no Hulu.