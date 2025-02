Aliens exclusivos descobriram: Observe e relata visões anteriores do progresso do avanço

Comingon está estreando um exclusivo Os estrangeiros descobriram: Observe e informe o trailerVista anterior do próximo documentário que analisa as imagens de uma área relatada que é um ponto de acesso para a atividade de OVNI e UAP.

O que acontece nos alienígenas descobertos: Observe e informe o trailer?

O trailer segue uma equipe de pesquisadores liderados por Clive Christopher enquanto analisa imagens de uma área no Arizona que é considerada um canteiro para a atividade de OVNIs. O grupo oferece suas próprias fotos das imagens infames de OVNIs que recentemente vieram à tona.

O documentário será lançado em 22 de abril de 2025 e estará disponível em plataformas digitais.

Confira os estrangeiros de Alien descobertos: Observe e informe o progresso abaixo (Olhe para outros reboques e clipes)

Os estrangeiros descobriram: os segredos jesuítas são liderados por Clive Christopher e são produzidos por Rich Wolff, Susan Helfrich, Michael Conroy e Christopher. O filme é distribuído por fotos de vidro. Estrelando Christopher, Tom King e Dan Starkey.

“Uma equipe de pesquisadores liderada por Clive Christopher analisa imagens de uma área no Arizona considerou um ponto de acesso para a atividade de OVNIs e UAP”, diz a sinopse oficial do filme. “Como um grupo, eles dão suas opiniões profissionais sobre essa imagem controversa de OVNIs que agora estão disponíveis ao público. Os objetos geralmente estão no céu, mas algumas dessas filmagens neste documentário contêm fenômenos no nível do solo. O que eles descobrem os obriga a dar o próximo passo em sua viagem, para ir ao site!

O filme faz parte da série de documentários descobertos em andamento.