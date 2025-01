Alito confirma ligação com Trump; diz que ordem de emergência não foi discutida

O juiz da Suprema Corte, Samuel Alito, confirmou na quarta-feira uma ligação com o presidente eleito Trump, e também disse que eles não discutiram um pedido de emergência de Trump para bloquear sua próxima decisão em seu caso de silêncio em Nova York.

“William Levi, um dos meus ex-funcionários jurídicos, pediu-me para atender uma chamada do presidente eleito Trump sobre as suas qualificações para ocupar um cargo governamental”, disse Alito num comunicado.

“Concordei em discutir este assunto com o presidente eleito Trump e ele me ligou ontem à tarde”, acrescentou Alito. “Não discutimos o pedido de emergência que ele apresentou hoje e, na verdade, no momento da nossa conversa ele nem sabia que tal pedido seria apresentado.”

O recente pedido de petição de emergência do presidente eleito pede ao Supremo Tribunal que suspenda o processo de silêncio até que os seus recursos envolvendo imunidade presidencial sejam resolvidos. O juiz Juan Merchán marcou para sexta-feira a sentença de Trump no caso de dinheiro secreto.

“O Presidente Trump está atualmente envolvido nas tarefas mais cruciais e sensíveis de preparação para assumir o Poder Executivo em menos de duas semanas, todas elas essenciais para a segurança nacional e os interesses vitais dos Estados Unidos”, escreveram os advogados de Trump.

O primeiro significa relatar o A ligação de Trump e Alito foi ABC News.

Alito também disse em seu comunicado que durante sua ligação com o presidente eleito, não houve discussão sobre “quaisquer outros assuntos que estejam pendentes ou que possam ser submetidos à Suprema Corte no futuro ou quaisquer decisões anteriores da Suprema Corte” nas quais Trump seja um parte de.

Em Julho, Alito foi um dos seis membros do Supremo Tribunal envolvidos numa decisão que considerou os poderes presidenciais centrais imunes a processos criminais, dando a Trump uma vitória.

The Hill entrou em contato com a equipe de transição de Trump, Levi, o gabinete do promotor distrital de Manhattan e o Escritório de Informação Pública do Sistema Judicial Unificado do Estado de Nova York.

