Alivia o ano novo chinês 2025, Borobudur Hotel Yakarta celebra um festival especial, artes e culinária

Yakarta, vivo – Para comemorar o ano novo chinês de 2025, o Borobudur Yakarta Hotel apresenta uma série de eventos espetaculares, começando com uma procissão anual “Cerimônia para respingos de olhos” Na quarta -feira, 29 de janeiro de 2025, no saguão do Borobudur Hotel, Yakarta, com as nuances da Grandstair.

Assistido e aberto diretamente pelo gerente da GM do Borobudur Hotel Yakarta Sr. David Richard, diretor do Yakarta International Hotel & Development (JIHD) Agung R. Pabowo e Cindy Gu.

Este evento se tornou um símbolo da abertura da celebração do Ano Novo Chinês cheio de significado. Com decorações impressionantes, a espessa atmosfera de Ano Novo Chinês foi imediatamente sentida em cada canto do hotel. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

“Esta é a celebração que você apresenta no final do hotel, este é um símbolo de esperança no futuro ao apresentar a dança do leão. Esta é sua contribuição para respeitar a cultura chinesa, especialmente para aqueles que comemoram o Ano Novo Chinês, “ Karina Eva poesia disse como Diretor de Marketing Borobudur Yakarta Hotel.

“A atração de dança do leão (isso) visitará todos os restaurantes do hotel, bem como a aparência da orquestra, danças e música tradicional”. Ele continuou.

“Tudo isso é gratuito para os hóspedes e para todos os visitantes, também trabalhamos com várias outras partes para ter sucesso neste evento de Ano Novo Chinês”. Karina disse.

Os convidados são mimados com performances de artes culturais mandarim, incluindo as apresentações de dança do leão, danças tradicionais, música de orquestra e instrumentos musicais de Gu Zheng. Essa combinação de luxo e tradição cria uma experiência inesquecível para cada visitante.

Como parte de uma série de eventos, a dança do leão cercará várias áreas do hotel, incluindo Musro Bar, Churchill Wine & Cigar Bar e o restaurante chinês de lótus, para compartilhar a alegria do Ano Novo Chinês.

Em Lotus, os visitantes podem desfrutar de pratos especiais do ano chinês, enquanto acompanhados por uma música suave de Gu Zheng. As atividades ao ar livre no quintal de Borobudur também foram adicionadas à atmosfera animada com várias ações e sindicatos.

“Nossas esperanças e orações (Borobudur Hotel Yakarta) com sorte neste ano novo chinês, trazem bênçãos para prosperidade, paz e felicidade para todos nós. Gong Xi fa Cai” IMBUH I NYOMAN SUDIMANTRA como assistente executivo do gerente de hotel de Borobudur Yakarta

O pico do Ano Novo Chinês continuará com um jantar de gala. “Night of Harmony Cap Go Meh Celebration 2025” 12 de fevereiro de 2025 no salão de baile de Flores.

Este evento apresentará a aparição de Icha e uma variedade de Ano Novo Chinês típico, como Liong Dance, dançarino chinês e dança de leões, bem como os conjuntos típicos de comida chinesa que são apetitosos. O pacote especial de Cap Go Meh também está disponível, que inclui acomodações, jantares de gala e descontos de spa.

Para sentir mais emoção, o público também pode aproveitar o festival Cap Meh, no quintal de Borobudur e na costa da piscina, com uma variedade de apresentações, uma competição culinária e atraente tradicional de mandarim.