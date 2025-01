Alívio para grandes cafeicultores em Karnataka, mas pequenos produtores enfrentam escassez de mão de obra

:

Os grandes produtores de café de Karnataka, sofrendo com anos de escassez de mão de obra, estão desfrutando de uma pausa bem-vinda nesta época de colheita, à medida que os trabalhadores migrantes chegaram em número suficiente para atender à demanda, mesmo quando os preços do café atingiram um recorde este ano, oferecendo uma proteção financeira aos produtores após anos de desafios.

Nos últimos cinco anos, as plantações de café nos distritos de Kodagu, Chikkamagaluru e Hassan têm enfrentado uma crise laboral durante o período crucial da colheita de Novembro a Março. Os proprietários dependem fortemente de trabalhadores migrantes, principalmente de Assam e de Bengala Ocidental, com contingentes mais pequenos de Tamil Nadu, Kerala e do norte de Karnataka. No entanto, a pandemia da COVID-19, os confinamentos e as eleições estaduais e gerais nesses estados interromperam a chegada destes trabalhadores, agravando a escassez.

“Temos visto um bom afluxo de trabalhadores de Assam e Bengala Ocidental, ao contrário dos últimos anos”, disse Kaibulira Harish Appaiah, ex-presidente da Associação de Produtores de Kodagu e membro do comitê executivo da Associação de Plantadores de Kodagu.

“Todas as eleições nesses estados acabaram. Não há pandemia. Isto garantiu que os trabalhadores pudessem viajar para Karnataka sem interrupção. Juntamente com os preços recordes do café, os produtores têm esperança de que isto os ajudará a recuperar das perdas sofridas nos últimos 15 anos e a reinvestir nas suas propriedades”, acrescentou.

No entanto, os trabalhadores de Tamil Nadu e do norte de Karnataka diminuíram e optaram por empregos na construção em áreas urbanas como Bengaluru. “Esses setores oferecem trabalho regular e salários comparáveis, o que afasta os trabalhadores das plantações de café”, disse Appaiah.

Kiran Hegde, um plantador de Sakleshpur em Hassan, disse: “A colheita do café é fisicamente exigente e requer precisão, e é por isso que dependemos de trabalhadores qualificados. O regresso dos trabalhadores migrantes trouxe algum alívio, mas foram alguns anos difíceis para todos nós. Se estes preços elevados continuarem, isso poderá dar-nos a trégua de que necessitamos desesperadamente.”

Varun Raj, um produtor de café de Mudigere, em Chikkamagaluru, disse: “Finalmente estamos vendo esperança. Com o aumento dos preços globais e o regresso dos trabalhadores, parece que estamos a respirar fundo. No entanto, isto é apenas o começo: precisamos de esforços sustentados para enfrentar estes desafios no futuro. No próximo ano também não sabemos se os trabalhadores virão e se o preço do café será alto.”

Luta dos pequenos produtores

Embora as grandes plantações de café tenham mão de obra suficiente, os pequenos produtores ainda enfrentam dificuldades.

“Normalmente levo um mês para colher minha plantação de cinco acres com trabalhadores adequados. Este ano, até agora, só conseguimos cobrir 30%. Apesar dos preços elevados, os pequenos agricultores como eu não podem suportar os aumentos salariais oferecidos pelas grandes explorações agrícolas. Se não colhermos logo, as cerejas maduras cairão, causando perdas significativas”, disse Ramesh Uthappa, um plantador da aldeia de Birunani, em Kodagu.

A colheita trabalhosa requer mãos experientes, pois o processo delicado envolve a colheita de cerejas maduras sem danificar a planta. Os trabalhadores, que muitas vezes ganham o dobro do seu salário habitual, recebem incentivos para fazerem a longa viagem até Karnataka.

Agricultores pedem apoio à mecanização do café

Os cafeicultores lamentaram a falta de apoio dos governos estadual e central, bem como do Conselho do Café.

MT Poovaiah, um plantador de café de South Kodagu, disse: “A escassez de mão de obra tornou-se um grande desafio. Os trabalhadores locais já não estão disponíveis e temos de depender dos trabalhadores de Kerala, que vêm aqui, trabalham o dia todo e voltam para casa. Nós arcamos com seus altos custos de transporte e mão de obra, que resultam em perdas significativas. Cerca de 80% dos lucros que obtemos com o café são usados ​​para manter nossas fazendas ao longo do ano. Isto inclui despesas com colheita, fertilizantes, irrigação e outros trabalhos essenciais.”

Os pequenos produtores de café estão a apelar ao governo para que apoie a mecanização e a automatização para resolver a escassez de mão-de-obra.

Destacando esta necessidade, o Sr. Poovaiah acrescentou: “Para resolver os problemas de escassez de mão de obra, a mecanização e a automação devem ser adotadas nas plantações de café, e o governo, especialmente o Conselho do Café, deve nos ajudar. Embora a colheita ainda exija mão-de-obra, a mecanização pode ser aplicada a processos como a secagem do feijão e a irrigação, o que ajudará a reduzir a dependência dos trabalhadores nestas áreas.”