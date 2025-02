Almasri, LA CPI: Neste ponto, não há caso contra expoentes italianos

O caso Almasri está longe de ser fechado. No dia seguinte à informação dos ministros e à agitação no Parlamento, desta vez um confronto entre o governo italiano e o tribunal internacional é consumido: a nova política é uma comunicação que chegou aos juízes de Haia, que é fornecida pela “Avvenireire Inovações. Neste anúncio, é direcionar o dedo a Meloni, Nordio e um cidadão sudanese, a vítima com sua esposa tortura do comandante da Líbia.

Segundo o relatório, não pela entrega de Almari à CPI, os primeiros -ministros e ministros “abusaram de seus poderes executivos de não obedecer às suas obrigações internacionais e nacionais”. A carta foi registrada pelo tribunal e pelo mesmo jornal católico – mostrando uma imagem parcial de um documento que carrega um número de série – diz respeito à “abertura do arquivo de Haia”. Seque a negação que vem através de fontes do governo: “O Tribunal Penal Internacional contra a Itália não existe um procedimento aberto contra a Itália. O promotor explicou as mesmas fontes, oficialmente não enviou uma queixa ao cidadão ou chanceler ou juízes do Sudão. Ele geralmente considerou confidencial, a menos que fosse pior pelo público ”.

O mesmo CPI, através de um de seus palestrantes, ainda está examinando o esclarecimento: “De acordo com um status ou contrato romano estabelecido com o tribunal internacional, todo indivíduo ou grupo de qualquer parte do mundo pode enviar um tribunal para representantes”. : É “comunicação” que “o escritório do promotor não comenta”.

Enquanto isso, as palavras difíceis do vice -ministro e ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani já chegaram: “Talvez a investigação do tribunal criminal deva ser iniciada, você deve explicar como isso se comportou. No entanto, confirmei que a lei enviou que um ato enviou um ato enviado à Itália era nulo, compartilho cem por cento do que o ministro Nordio disse. “Não é por acaso que o Ministério da Justiça já possui um documento com o qual um pedido de explicação de discrepâncias nos procedimentos ativados para a prisão do general da Líbia já poderia formalizar juízes de Haia. Irônico foram Guardasigilli, que comentaram: “Acredito que todos neste mundo estão investigando tudo sobre tudo. Temos confiança na justiça humana. É adiado pela justiça divina precisamente porque a justiça humana é frequentemente enganosa, mas fique satisfeito com o que temos e temos e estar com o que AA veremos como é. ”

Nordio também afirmou que estava “desculpe” por ser um criminoso, pois Almari não foi avaliado por uma violação da regra formal, mas “a idéia de que a tortura deve ser punida, independentemente do respeito pelas regras, significa que a delegitimizar o mesmo. a existência dos tribunais internacionais ”.

Até a oposição não permanece na beira da tempestade e está pronta para entrar em campo novamente, desta vez para a Eurokin.

O Parlamento da União incluiu um debate sobre “a proteção do sistema judicial internacional e sua instituição, na terça -feira, onze onze onze estrasburgo, em particular o Tribunal Penal Internacional e o Movimento Judiciário Internacional”: o movimento de cinco estrelas do italiano Promessa de esquerda para Use -o para emitir o caso da Líbia Geral para a Europa.

Reprodução reservada © Copyright ANSA