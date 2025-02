Almíscar em Ron Paul como presidente do Fed: ‘grande ideia’

Elon Musk em uma publicação sobre X parecia apoiar a sugestão do comentarista conservador Charlie Kirk de que o ex -representante Ron Paul (Texas) substitui Jerome Powell como presidente do Federal Reserve.

“Ótima ideia!” Almíscar respondeu em x A uma declaração de Kirk, dizendo que Paulo “seria um ótimo próximo presidente do Federal Reserve”.

Em uma resposta ao senador Mike Lee (R-Utah) em xMusk escreveu “Isso seria incrível” quando Lee disse que gostaria de ver Paul como presidente. Sotavento Ele respondeu: “Ron Paul para a cadeira do Fed!”

Paul, 89 anos, é um crítico do Fed há muito tempo. Ele estava concorrendo à presidência três vezes, como libertário e republicano em 2012. Paul é o pai de Kentucky Rand Paul (R).

Trump atacou o banco central no final do mês passado e acusou Powell de não parar a inflação depois que o Fed manteve as taxas de juros estáveis. Trump elevou Powell ao presidente do Fed em sua primeira equipe.

O Departamento de Eficiência do Governo de Musk (DOGE) tem sido encarregado de revisar o governo federal e recentemente obteve acesso aos sistemas de pagamento do Departamento de Tesouro, antes da decisão de um juiz federal proibir os funcionários especiais do governo e os detalhados de fora do departamento obtêm acesso ao The the sistemas.

O presidente em dezembro disse que não planeja se despedir de Powell, cujo mandato termina em 2026. Powell disse em novembro que não interromperia sua posição se Trump perguesse, dizendo que “não é permitido sob a lei” o presidente a atire ou degradá -lo para ele ou qualquer um dos outros governadores do Fed com posições de liderança.

Trump criticou repetidamente e publicamente o Fed e seu presidente por não reduzir as taxas de juros com rapidez suficiente durante seu mandato.

O secretário do Tesouro, Scott Besent, também disse em dezembro que Powell pode cumprir o restante de seu mandato liderando o banco central.

Fonte