Alocação de MGNSGs sem alterações para ₹ 86.000 milhões de rúpias

Numa época em que o esquema de garantia de emprego rural de Mahatma Gandhi (MGGS), o mau programa de emprego rural, é executado com um déficit de ₹ 9.754 milhões de rúpias, não houve um aumento na alocação de fundos no orçamento 2025-26 .

No orçamento do ano fiscal de 2025-26, foram atribuídos ₹ 86.000 milhões para o esquema, que é o mesmo que a alocação do orçamento para 2024-25, foram atribuídos. Enquanto o centro insiste que o MGNGS é um esquema impulsionado pela demanda e os fundos adicionais são fornecidos quando necessário, uma revisão ascendente não foi realizada no exercício financeiro em andamento.

Portanto, a estimativa orçamentária de 2024-25, a estimativa revisada de 2024-25 e a estimativa orçamentária de 2025-26 são as mesmas para ₹ 86.000 milhões de rúpias. Uma quantidade significativa do orçamento é gasta a cada ano para cobrir as cotas do exercício financeiro anterior. As taxas pendentes de Bengala ocidental são de cerca de ₹ 7,5 bilhões de rúpias. Se o problema for resolvido este ano, o orçamento atribuído diminuirá ainda mais.

A legislação determina que os trabalhadores devem receber seu salário dentro de 15 dias após o trabalho. Mas devido à alocação, o centro não poderá cumprir esse prazo.

Atraso salarial

“O exercício financeiro atual tem mais três meses pela frente. O programa já está sendo executado com um déficit. Isso significa que, durante os próximos três meses, os salários serão adiados ainda mais. Significativamente, com uma tarefa tão baixa, o esquema será aumentado no próximo ano fiscal que leva à supressão artificial da demanda ”, Nikhil Dey, membro fundador de Mazdoor Kisan Shakti Sangathan.

A baixa alocação está diretamente relacionada à supressão da demanda. A pesquisa econômica havia dito que o emprego geralmente não estava disponível quando procurado. A lei exige que o trabalhador receba um subsídio ao desemprego se o trabalho não for fornecido dentro de 15 dias após a cobrança da demanda. No entanto, a pesquisa apontou que “o trabalho necessário é relatado apenas no portal quando o emprego é realmente fornecido”. Portanto, a verdadeira demanda pelo trabalho de Mnregs nunca é capturada.

“O governo declarou repetidamente que é um programa baseado na demanda e que eles revisam adequadamente o orçamento para atender à demanda. Mas se fosse esse o caso, como você explica o fato de que uma tarefa adicional não foi feita em 2024-25, que não é precedentes? Isso se reflete nos saldos negativos informados pela maioria dos estados, demonstrando que os fundos estão sendo esgotados enquanto a demanda permanece insatisfeita “, o principal investigador do Buda Chakradhar na Lib Tech, um consórcio de acadêmicos e ativistas.

Ele também apontou que a alocação do orçamento não leva em consideração a inflação.