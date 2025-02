Alta pendência das queixas de Prajavani na ala de planejamento urbano GHMC

As queixas que acumulam do programa Prajavani são indicativas da apatia do nível zonal e do círculo da Corporação Municipal do Grande Hyderabad em relação às construções ou estruturas não autorizadas com desvios.

A atualização do relatório de ação realizada, que é o passo rudimentar em direção à resolução, está pendente para mais de 47% das queixas recebidas das áreas, informou fontes oficiais.

Durante as 17 sessões de Prajavani realizadas de 7 de outubro do ano passado até 27 de janeiro deste ano, um total de 330 queixas relacionadas à ala de planejamento urbano foram recebidas, quase todas estruturas e impedimentos não autorizados.

Os relatórios de ação realizados foram atualizados apenas para 174 reclamações até agora, enquanto para 156 reclamações, os relatórios ainda não foram atualizados. Os avisos foram emitidos em 93 casos após a verificação do nível do solo do estupro. Destas, as ordens finais de fala foram emitidas em 64 instâncias, e os grupos de trabalho especiais foram convidados a realizar a demolição em 24 casos. As reais demolições foram realizadas apenas em sete casos até agora. Em 22 casos, os entrevistados receberam ordens de suspensão do Tribunal Superior, contra a demolição.

A maioria das queixas das três áreas que faziam parte da antiga Corporação Municipal de Hyderabad foram recebidas: Khairatabad, Secunderabad e Charminar.

Das 330 queixas, o maior número de 101 foi recebido da zona de Khairatabad, que constitui os círculos de Mehdipatnam, Karwan, Goshamahal, Khairatabad e Jubilee Hills. Desses círculos, o maior número de infrações foi relatado por Goshamahal, aos 37 anos.

Secunderabad seguiu Khairatbad com 83 queixas, os círculos de Musheerabad e Amberpet representavam apenas 50 deles. Com 64 queixas, Charminar ficou em terceiro.

Esses números são meras dicas de iceberg, uma vez que o número real de estruturas não autorizadas sem queixas é muito maior, afirmam os funcionários.

São feitos esforços para equipar grupos de trabalho especiais no nível zonal o suficiente para tomar medidas imediatamente após o recebimento das ordens de demolição. O comissário K.ilambarithi está revisando as reclamações semanalmente.

Durante o programa Prajavani na segunda -feira, Sra. Ele pediu que fornecessem a linha do tempo de ação por escrito aos peticionários. Do total de 44 queixas recebidas na sede do GHMC, 22 pertencentes ao planejamento urbano, informou o GHMC. Além disso, mais 86 queixas foram recebidas no programa feito em áreas de tamanho do GHMC.