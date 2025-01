Altere o tamanho do equipamento de pesca, 2 navios e 54 tripulantes garantidos por KKP

Tangerang, vivo – Até duas unidades de barcos de pesca supostamente perpetradores pesca ilegal Segurado pelo Ministério dos Assuntos Marítimos e da Pesca (KKP).

Os autores fazem modificações para encolher Tamanho de malha A parte da bolsa é de 1,5 polegadas, das quais deve ser superior a 2 polegadas.

O diretor geral de recursos marítimos e recursos da pesca (PSDKP) Pungo Nugroho Saksono disse que os dois navios violaram as regras de equipamentos de pesca ilegal no WPPNRI 718, Aru Laut.

Leia também: A cerca do mar de Tangerang permanece 11,46 km, o KKP visa baixar até 5 km hoje

 Diretor Geral do Ministério de Assuntos Marítimos e Pesca PSDKP (KKP) Pung Foto: Viva.co.id/sherly (Tagerang)

“Anteriormente, os dois navios estavam supostamente cheios de redes sociais, porque sua presença desencadeou conflitos no mar com pescadores. Lá, seguimos nossas formas de compromisso de estar presentes no mar para proteger os pescadores obedientes e tomar medidas energéticas contra os navios.

Leia também: Retrato 2 tripulação KKP Eatando equilibrada em água durante o processo de revogação do Valla del Mar Tagerang

Os dois navios com as iniciais km. K 109 pesa 236 gt e km. O maj 21 com um peso de 250 GT foi capturado pelo navio de supervisão Tiger HiU 06 que está operando na AU Sea, WPPNRI 718.

A partir dos resultados do exame no campo, os navios têm uma permissão com um equipamento de pesca com bolsos de bolso (JHUB). Após a inspeção, o navio de pesca não era um navio de pesca estrangeiro, conforme relatado, mas um navio de pesca indonésio feito em países estrangeiros e tinha uma licença de licença de pesca (SIPI) emitida pelo KKP numerada 33.24.0001.114.67968 e 33, 24.0001, 114.67967.

“Fazemos uma inspeção do equipamento de pesca. O equipamento de pesca dos bolsos de bolso (JHUB)/camarão de arrasto, mas na prática da prisão e da operação, o navio não usa o dispositivo exclusivo de tartaruga (TED) e não Use lastro “, disse ele.

Além disso, a rede é menor que as disposições que devem ser mais de 5 polegadas, mas apenas 1,5 polegadas. Portanto, seguido por um exame de captura de peixes, os peixes comprovados capturaram mais do que os camarões que são a principal captura. Em outras palavras, o navio mudou sua função para se tornar um arrasto de peixes que deve ser um bolso de camarão (jhub)/camarão de arrasto.

“Os navios têm uma permissão com um equipamento de pesca com bolsos de bolso (jhub), sua modificação de modificação reduzindo Tamanho de malha A bolsa é de 1,5 polegadas, das quais deve ser mais de 5 polegadas “, explicou.

Com relação às violações cometidas pelos dois navios, a Diretoria Geral do PSDKP imporá sanções administrativas e fornecerá recomendações ao diretor geral de captura de pesca para revisar as licenças. “Atuaremos de acordo com as disposições e processaremos o congelamento de licenças”, disse ele.

Além de 2 navios, sua partida também garantiu equipamentos de pesca, 54 membros da tripulação (ABK), 6 estrangeiros como pesca Mestre no navio.

https://www.youtube.com/watch?v=Viejoylxbi4

Leia também: O KKP chama dois parceiros de pescadores relacionados à instalação de cercas de bambu no mar de Tangerang