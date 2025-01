Alto funcionário do Departamento de Justiça e czar da fronteira de Trump em Chicago supervisionam ‘esforços’ de fiscalização da imigração

Alto funcionário do Departamento de Justiça e czar da fronteira de Trump...

Segundo as autoridades, um alto funcionário do Departamento de Justiça e o “czar da fronteira” do presidente Trump estavam em Chicago supervisionando “os esforços de fiscalização da imigração”.

“A DEA, juntamente com nossos parceiros @TheJusticeDept, está auxiliando @DHSgov e outros parceiros federais de aplicação da lei em seus esforços de fiscalização da imigração”, disse a Divisão de Chicago da DEA. ele disse em um post no domingo.

Fotos do “czar da fronteira” Tom Homan e do vice-procurador-geral interino Emil Bove apareceram na publicação da Divisão de Chicago da DEA. Bove e Homan, conforme texto que acompanha uma das fotos, estavam em “Um briefing pré-operacional em Chicago no domingo.”

“O Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, juntamente com parceiros federais, incluindo o FBI, ATF, DEA, CBP e o US Marshals Service, começaram hoje a conduzir operações direcionadas aprimoradas em Chicago para fazer cumprir a lei de imigração dos EUA e preservar a segurança pública e nacional, mantendo criminosos potencialmente perigosos. estrangeiros de nossas comunidades”, disse o Immigration and Customs Enforcement (ICE) em um comunicado. no seu site Domingo.

Em plena eleição presidencial de 2024, Trump tornou a questão da imigração central na sua campanha. Durante seu primeiro dia no cargo, ele seguiu em frente com uma enxurrada de ordens executivas sobre o assunto, avançando com múltiplas ações destinadas a limitar intensamente a imigração.

No domingo, em Chicago, o apresentador de televisão “Dr. Phil” McGraw juntou-se a Homan “ao vivo” na MERIT TV, uma rede de televisão por trás dele, de acordo com um e-mail da Merit Street Media para The Hill. O e-mail também dizia que McGraw capturou os “ataques” da manhã de domingo.

“Apoiaremos todos nos níveis federal, estadual e local que se juntarem a esta missão crítica de recuperar nossas comunidades”, comunicado obtido por Afiliada da Nexstar WGN por Bove Lee. “Utilizaremos todas as ferramentas disponíveis para resolver obstruções e outros impedimentos ilegais aos nossos esforços para proteger a pátria. O mais importante é que não descansaremos até que o trabalho esteja concluído.”

The Hill entrou em contato com o Departamento de Segurança Interna, o Departamento de Justiça e o ICE para comentar.

A colina é propriedade da Nexstar.

