Um alto funcionário talibã instou o líder do grupo a suspender as proibições educacionais impostas às mulheres e meninas afegãs, dizendo que não há desculpa para isso, numa rara repreensão pública à política governamental.

Sher Abbas Stanikzai, deputado político do Ministério das Relações Exteriores, fez essas observações em um discurso no sábado (18 de janeiro de 2025) na província de Khost, no sudeste.

Ele disse numa audiência numa cerimónia numa escola religiosa que não havia razão para negar a educação a mulheres e raparigas, “tal como não havia justificação para isso no passado e não deveria haver qualquer justificação para isso”. O governo proibiu o acesso das mulheres à educação após a sexta série. Em Setembro passado, houve relatos de que as autoridades também suspenderam a formação médica e os cursos para mulheres.

No Afeganistão, as mulheres e as meninas só podem ser tratadas por médicas e profissionais de saúde. As autoridades ainda não confirmaram a proibição do treinamento médico.

Exclusão de meninas afegãs das escolas secundárias é “vergonhosa”: ONU

“Pedimos novamente aos líderes que abram as portas da educação”, disse Stanikzai num vídeo partilhado na sua conta oficial na plataforma social. “Isto não está na lei islâmica, mas na nossa escolha pessoal ou natureza. Stanikzai já foi o chefe”. da equipa talibã nas conversações que conduziram à retirada total das tropas estrangeiras do Afeganistão.

Esta não é a primeira vez que ele diz que as mulheres e as meninas merecem educação. Ele fez comentários semelhantes em setembro de 2022, um ano e meses depois do fechamento das escolas para meninas e antes da introdução de uma proibição universitária.

Mas os últimos comentários marcaram o seu primeiro apelo a uma mudança de política e um apelo direto ao líder talibã, Hibatullah Akhundzada. Ibraheem Bahiss, analista do programa do Sul da Ásia do Crisis Group, disse que Stanikzai fazia declarações periodicamente apelando à educação das raparigas como um direito de todas as mulheres afegãs.

Meninas afegãs enfrentam futuro incerto depois de um ano fora da escola

“No entanto, esta última declaração parece ir mais longe, na medida em que apela publicamente a uma mudança política e questiona a legitimidade da abordagem actual”, disse Bahiss.

Na capital do Paquistão, Islamabad, no início deste mês, a galardoada com o Prémio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, apelou aos líderes muçulmanos para desafiarem os talibãs na educação das mulheres e das raparigas.

Ela falou em uma conferência organizada pela Organização de Cooperação Islâmica e pela Liga Mundial Muçulmana. As Nações Unidas afirmaram que o reconhecimento é quase impossível enquanto as proibições à educação e ao emprego feminino continuarem em vigor e as mulheres não puderem sair em público sem um tutor masculino.

Nenhum país reconhece os Taliban como governantes legítimos do Afeganistão, mas países como a Rússia têm vindo a construir laços com eles. A Índia também tem desenvolvido relações com as autoridades afegãs.

No início deste mês, no Dubai, uma reunião entre o principal diplomata da Índia, Vikram Mistri, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Amir Khan Muttaqi, mostrou o aprofundamento da sua cooperação.