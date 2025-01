Alto valor de revenda é a principal consideração dos compradores de automóveis

Jacarta, Viva -Quando você quer comprar um carro é necessária uma grande decisão porque envolve diversas considerações, que vão desde necessidades diárias, orçamentos, até preferências pessoais.

Leia também: Mais popular: Motor elétrico RP35 milhões 160 km, carro que não é vendido no RI

Para algumas pessoas, os automóveis não só apoiam a mobilidade, mas também investimentos a longo prazo que precisam de ser cuidadosamente considerados.

Além de fatores como desempenho, conveniência e recursos tecnológicos, muitos potenciais compradores também prestam atenção ao valor de revenda do carro.

Leia também: Honda City Hatchback Novo RS tem elogiado no RI, qual a diferença de preço?

A Seva, plataforma de busca de carros do Grupo Astra, revelou que existem diversas opções de modelos de automóveis que são muito procurados por seus consumidores.



Leia também: Hyundai prometeu 7 carros novos para serem lançados na Indonésia este ano

“Alguns dos modelos favoritos dos clientes de automóveis Seva em 2024 são Daihatsu Sigra, Toyota Avanza, Toyota Rush, Daihatsu New Ayla e Toyota Calya”, disse David Thamrin, Produto Divisão Cabeça Seva, citado VIVA Em Jacarta recentemente.

Segundo ele, muitos consumidores se interessam por esses carros por diversos fatores, um deles é o alto valor de revenda.

“Esses carros são populares porque o preço é acessível e tem bom valor de revenda, dependendo das características das necessidades da nossa sociedade”, disse David.

Além disso, a SEVA também apresenta diversas inovações, como recursos. Empréstimo Calculadora E Carro Descobertao que pode facilitar potenciais compradores de automóveis e o primeiro comprador.

“Empréstimo Calculadora Permite que os potenciais clientes calculem com precisão as suas capacidades financeiras, para que possam descobrir quais os carros que estão de acordo com as suas capacidades financeiras”, explicou David.

Este recurso também está integrado com Carro Descobertaque ajuda os clientes a escolher os carros de acordo com suas necessidades e orçamento, além de diversas opções de marcas por meio da Seva.

Além disso, para clientes que compram carros a crédito, a SEVA oferece recursos Instantâneo Aprovação.

“Com Instantâneo Aprovação, os clientes podem obter a aprovação de um pedido de crédito em menos de 30 minutos. Essa velocidade é perfeita para clientes primeiro carro comprador que querem ter um carro imediatamente, especialmente com suporte a recursos Empréstimo Calculando E Carro Descoberta“Davi disse.

Por outro lado, Seva também continua a ecoar as características das facilidades de financiamento como uma solução financeira para a comunidade num contexto de poder de compra lento.

“Espera-se que este financiamento seja uma solução financeira para a comunidade, especialmente para aqueles que já possuem automóveis e necessitam de fundos para satisfazer outras necessidades”, concluiu.