Altos surtos de pneumonia, a Indonésia está transmitindo uma proibição de uma viagem ao Japão?

Yakarta, vivo – Os casos de pneumonia no Japão estão no Centro de Assistência Pública. O caso da pneumonia foi amplamente discutido depois que a atriz de Taiwan, Barbie Hsu, morreu de pneumonia.

Sabe -se que Barbie Hsu morreu no Japão após pneumonia identificada. Anteriormente, quando ele chegou ao Japão, ele havia experimentado uma gripe chamado pneumonia gatilho. Mova -se ainda mais.

Com base nos dados do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas japonesas, seu partido estimou que, de 2 de setembro de 2024 a 26 de janeiro de 2025, o Japão registrou cerca de 9,52 milhões de casos de gripe. Enquanto isso, o surto da Penumonia no Japão também está no centro das atenções desde o final de 2024, que foi considerado a pior praga por mais de 20 anos.

Houve quase 6 mil casos de pneumonia micoplasmática no final de 2024. Esse número aumentou mais de 10 vezes em comparação com o ano anterior. Este número também é o número mais alto desde 1999.

Relacionado ao surto de pneumonia no Japão, há um aviso para proibir viagens ao Japão do Ministério da Saúde do país? Relacionado a isso, um porta -voz do Ministério da Saúde, Drg. Widyawati M.KM falou, explicou que até agora não houve proibição no Japão do governo.

“Até agora, até agora havia (proibido viajar para o Japão), tudo bem. Então, como ontem os casos relacionados relacionados aos pulmões. Isso é na Indonésia, não há (proibição de viajar para o Japão)”, disse ele quando confirmado no Ministério da Saúde, na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

Mas, por um lado, Widyawati ainda atraiu a comunidade para ficar e continuar a aplicar um comportamento de vida limpo e saudável. Dar .

“Mas seu apelo à Diretora Geral (Saúde Pública, Maria Endang Sumiwi), devemos sempre manter nossa saúde e comportamento saudável para a saúde. Isso está em estações frias, ou em nós na estação chuvosa, isso certamente também afeta nossa saúde.