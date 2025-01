Aluno da classe IX encontrado morto em Coimbatore

Um aluno da classe IX de Vadavalli em Coimbatore foi encontrado morto em sua residência na noite de terça-feira.

A polícia disse que um menino de 14 anos da Avenida Maharani, em Vadavalli, cometeu suicídio, supostamente decepcionado com seu desempenho nos exames intermediários. A polícia disse que o menino deu um passo extremo na noite de terça-feira, depois de voltar da escola. A polícia de Vadavalli registrou um caso e iniciou uma investigação.

Num outro incidente, uma estudante da Faculdade de Artes do Governo, Coimbatore, foi hospitalizada na quarta-feira após tentar pôr fim à sua vida. A polícia disse que o estudante deu um passo extremo ao entrar no banheiro feminino, supostamente devido a problemas no relacionamento amoroso. Depois de ser alertada por outros estudantes, ela foi levada às pressas para o Coimbatore Medical College Hospital, onde seu estado era estável, disse a polícia.

(Ajuda para superar pensamentos suicidas está disponível na Linha Direta de Saúde do Estado 104, Tele-MANAS 14416 e Linha Direta de Prevenção de Suicídio Sneha 044-24640050).