Alunos atuais e ex-alunos do St. Teresa’s College em Kochi apresentarão musical inspirado no balé russo Lago dos Cisnes

No dia 11 de janeiro, o Auditório Jubileu de Platina do St. Teresa’s College (STC) receberá apresentações musicais. Hamsadhwani – palavras em movimentouma adaptação do balé russo do século XIX. lago dos cisnes. Apresentado em uma fusão de formas de dança clássica indiana, como Bharatanatyam, Mohiniyattam, Kathakali, juntamente com dança contemporânea, estilo livre e folclórica, contará com 46 dançarinos interpretando a peça de Pyotor Illyich Tchaikovsky que foi encenada pela primeira vez pelo Balé Bolshoi em 1877. Hamsadhwani É organizado como parte das comemorações do centenário da universidade.

Todos os bailarinos, exceto os sete bailarinos, são estudantes da universidade, do presente e do passado. As provas acontecem desde outubro de 2024 na universidade. Embora os bailarinos e a coreógrafa, Suma Varma, sejam teresianos, o conceito, ironicamente, foi desenvolvido por uma não teresiana, Sajeena Jacob, que afirma que os bailarinos a acolheram no rebanho teresiano. “Posso não ter estudado aqui, mas minha mãe, minha tia e minha irmã são teresianas”, acrescenta. Baseada em Gana, ela trabalha na Embaixada da Bélgica.

À medida que o Dia D se aproxima, Suma, que se formou em 1987, diz estar nervosa. Ela é a narradora do musical.

É uma espécie de doce retorno ao lar para ela e os outros ex-alunos entusiasmados que fazem parte do programa. Para alguns é um retorno à faculdade, enquanto para outros é um retorno à dança.

“Voltamos para a universidade depois de muito tempo e apresentamos esse programa, que alguns dos nossos professores também estariam acompanhando. Foram essas pessoas que nos formaram… é algo muito importante para nós”, afirma a atriz Remya Nambeesan, formada em 2008. Além dela, também fazem parte do grupo os atores Mrudula Murali e Devi Chandana, também ex-alunos da universidade. mostrar. .

“Nós escolhemos lago dos cisnes porque é o ‘balé eterno’, que tem mais de 150 anos. É um tipo diferente de história que valoriza o amor e outras emoções”, afirma Suma, ator de Kathakali e dançarino de Mohiniyattam. Suma e Sajeena tornaram-se amigos durante a estada de Suma em Gana. “É sobre amor; sobre como o amor triunfa sobre o mal”, acrescenta Sajeena.

A dupla já havia colaborado, ainda em Gana, em dois projetos, um dos quais foi uma adaptação baseada em Cinderela para a celebração anual da escola de dança Suma. Após a resposta, eles planejaram um em lago dos cisnes. “Acabamos fazendo um show de 20 minutos; Foi como dizer ao Gana o que pretendíamos fazer”, recorda Sajeena. Ela elogia Suma, que tem formação em dança clássica, pela coreografia. “Tiro o chapéu para ela por criar esta peça que não é estritamente clássica!”

O projeto ficou em segundo plano quando Suma retornou a Kerala em 2019. No entanto, quando as comemorações do centenário estavam sendo discutidas lago dos cisnes Surgiu novamente com Suma pressionando Sajeena para revisar seu plano. Todo o projeto durou um ano e meio e a música demorou mais porque foi composta para o show. Assim que a música, composta por Krishna Raj, estava no lugar, Hamsadhwani estava a caminho.

Depois veio a coreografia e Sruthi Rajeev Varma ajudou Suma. “Primeiro praticamos as peças solo e depois as peças do grupo e finalmente juntamos tudo em um todo coeso!” diz Suma.

A dançarina mais velha do musical é Sushama R, de 70 anos, ex-secretária adjunta da Universidade de Ciência e Tecnologia de Cochin (CUSAT), que se formou em 1974. Embora tenha participado de outros programas de dança, Hamsadhwani É especial.

“Estou muito animado por fazer parte do show e dançar no palco da minha alma mater. É maravilhoso estar de volta à universidade. Estou entusiasmado por fazer parte de um evento tão grande, especialmente numa ocasião tão importante”, diz Sushama.

Porém, não é um espetáculo exclusivamente feminino; Há também sete dançarinos. Deles, dois são crianças. “Eu queria que os personagens masculinos fossem ensaiados por homens, em vez de mulheres assumindo papéis masculinos”, diz Sajeena. Entre os dançarinos estão o dançarino contemporâneo Satyajith Ravindranath, ex-aluno do Centro Attakalari de Arte em Movimento; os demais foram treinados em Kerala Kalamandalam e na RLV College of Music and Fine Arts. A maquiagem é de Pattanam Rasheed e os figurinos de Teresians Mini Jacob e Dhanya Raghunath.

Hamsadhwani se apresentará no dia 11 de janeiro, às 18h, no Auditório do Jubileu de Platina do St. Ingressos em quickkerala.com ou ligue para 8129905333