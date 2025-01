Alunos com deficiência vacinados contra o câncer do colo do útero

A Fundação Rohini na Escola de Devnar for School for the Blind em Hyderabad realizou uma ‘campanha de vacinação’ para meninas com deficiências de Rohini no Devnar for Blind School em Hyderabad (26 de janeiro de 2025). | Crédito da foto: por acordo

A Fundação Rohini conduziu uma ‘campanha de vacinação’ para estudantes com deficiência na Escola de Devnar para Cegos em Hyderabad como parte das celebrações do Dia da República no domingo (26 de janeiro de 2025).

Os estudantes foram vacinados, o que os impediria do câncer do colo do útero. Aumentando a conscientização sobre a importância da vacinação, particularmente entre crianças com diferentes habilidades, incluindo aquelas com deficiências visuais, incapacidade auditiva e orfanatos, a fundação as vacinou gratuitamente.