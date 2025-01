Alunos de Andhra Pradesh atribuíram erroneamente Kargil como centro de exames JEE Mains-2025 pela NTA

VIJAYAWADA

Acusando a Agência Nacional de Testes (NTA) de ser negligente na alocação de centros de exames para alunos que comparecem ao JEE Mains-2025, a administração da Sociedade Educacional Sri Tirumala em Bhimavaram, distrito de West Godavari, exigiu na sexta-feira (17 de janeiro) que as autoridades revisem o trabalho e dar prioridade às opções dadas pelos alunos no momento da solicitação do exame.

Em um comunicado, S. Sai Raju e P. Srinivasa Varma da Sociedade disseram que seus alunos, K. Teja Charan e P. Sai Lokesh, de Bhimavaram receberam Kargil na região de Ladakh de Jammu e Caxemira como seu exame central para Paper -1, previsto para 29 de janeiro, a cerca de 3 mil quilômetros de sua cidade natal.

“Surpreendentemente, ambos os alunos escolheram Visakhapatnam como centro de exames para o Paper-2 (B. Arch), agendado para o dia seguinte (30 de janeiro). Como eles podem viajar uma distância tão grande durante a noite? eles perguntaram. Apontando o fato de que muitos estudantes de Bhimavaram receberam Warangal como centro de exames para o exame 1 e Hyderabad para o exame 2, eles exigiram que as autoridades da NTA analisassem isso e revisassem a alocação dos centros de exames.