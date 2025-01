Alunos do Teresian College brilham na convocação da Universidade de Mysore

Alunos do Teresian College, Siddharthanagar, Mysuru trouxeram louros para sua instituição ao ganhar várias medalhas de ouro e prêmios em dinheiro, recentemente na 105ª convocação anual da Universidade de Mysore. A convocação foi realizada no Crawford Hall, no campus da Universidade de Mysore, e os alunos celebraram sua excelência acadêmica.

Irmã Vivina Sweedal Thoras (Mestre em Botânica) ganhou 10 medalhas de ouro e dois prêmios em dinheiro por seu desempenho exemplar. Da mesma forma, Soundarya S. (BA) destacou-se em Economia com quatro medalhas de ouro e cinco prêmios em dinheiro, e também recebeu um prêmio em dinheiro em Ciência Política, afirma um comunicado de imprensa aqui.

Anushka Dechamma Chappudera (BA Inglês Opcional) conquistou três medalhas de ouro e dois prêmios em dinheiro por sua distinção acadêmica. Likitha G. (bacharelado em Química) da universidade ganhou duas medalhas de ouro por sua conquista. Rajarajeshwari A. (Bacharel em Zoologia) recebeu uma medalha de ouro.

A administração da faculdade disse em seu comunicado que o Teresian College, fundado com a missão de capacitar mulheres jovens por meio da educação, tem produzido consistentemente graduados excepcionais que se destacaram em termos acadêmicos, liderança e serviço comunitário. A direção e os funcionários do Teresian College expressaram sua alegria pelas notáveis ​​conquistas dos alunos.