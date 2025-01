Alunos virais do ensino primário condenados a estudar em sala de aula por não terem pago as propinas serão agora pagos até terminarem o ensino secundário

Enquanto isso, AO VIVO – Recentemente houve um aluno do ensino primário (SD) que se tornou viral porque o seu professor foi punido tendo de estudar no chão da sala de aula por não ter pago a Contribuição para o Desenvolvimento Educacional (SPP). O incidente ocorreu na Escola Primária Privada Abdi Sukma, Jalan STM, distrito de Medan Johor, cidade de Medan.

Leia também: Alunos do ensino primário condenados a estudar no terreno devido a atrasos nas propinas irritam membros do DPR

A ação de um aluno que foi punido por um professor por não ter pago a mensalidade foi registrada em vídeo e viralizou nas redes sociais. Sabe-se que o aluno com as iniciais MI (10) está na quarta série do ensino fundamental.

 Kamelia, mãe de MI entrevistada por jornalistas (BSPutra/VIVA). Foto: VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

Leia também: Nikita Mirzani procura um filho adotivo para mandar para o doutorado, quem o quer?

A última notícia é que o caso finalmente veio à tona. MI pode respirar aliviado porque o dinheiro pendente do SPP foi pago. Este aluno ainda recebeu uma bolsa do Partido Gerindra do Norte de Sumatra até se formar no ensino médio.

Através do presidente do DPD Gerindra do Norte de Sumatra, Ade Jona Prasetyo, visitou a escola do aluno que se tornou viral. Ele disse que seu partido forneceria bolsas de estudo a esses estudantes em colaboração com o governo da cidade de Medan.

Leia também: Alunos da escola primária de Medan condenados a sentar no chão devido a atrasos nas mensalidades terminam pacificamente, mas os professores são severamente punidos

“Damos bolsas até a formatura do ensino médio”, disse Jona, citado pelo VIVA do Instagram @mood.jakarta Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

Além disso, admitiu que se reuniu com os pais dos alunos e com a escola. Os problemas ocorridos entre os pais dos alunos e a escola foram resolvidos e terminaram de forma pacífica.

Conforme relatado anteriormente, o aluno recebeu uma punição do professor da turma com as iniciais H por não ter pago a mensalidade. Descobriu-se que ele não pagou as mensalidades durante três meses na Escola Primária privada Abdi Sukma.

Por conta disso, com as últimas notícias sobre o caso, muitos internautas comentaram nas redes sociais. Alguns deles afirmaram que este incidente foi um lembrete de que a educação na Indonésia deve ser apoiada, especialmente para os estudantes desfavorecidos.

“Graças a Deus, se você pagou até o ensino médio, vou me sentir aliviado como internauta, obrigado Gerindra.” Ele escreveu os comentários dos internautas no upload.

“Saúdo o cavalheiro local do DPD de Gerindra que respondeu rapidamente e agiu imediatamente. Desejo-lhe sucesso e bênçãos no futuro, filho.” outro internauta interveio.

Esta história é um lembrete da importância da cooperação mútua e da preocupação com a educação. Espera-se que o governo continue a apoiar a educação das crianças indonésias para que todos tenham oportunidades iguais de alcançar um futuro brilhante.