Aly Michalka aborda rumores de namoro com Raviv Ullman

Aly Michalka falou recentemente sobre rumores de namoro cercando ela e sua ex-co-estrela Raviv Ullman. Os dois ficaram famosos por seus ensaios sobre Keeley Teslow e Phil Diffy em Fil do futuro. Também estrelado por Craig Anton, Lise Sims e Amy Bruckner, o popular programa de ficção científica foi ao ar de 2004 a 2006.

Aqui está o que Michalka disse sobre seu suposto relacionamento com Ullman.

Aly Michalka nega namorar Raviv Ullman

A atriz foi a última convidada do renomado podcast de Alex Cooper, onde decidiu abordar os rumores de seu namoro com Raviv Ullman.

Quando questionado no liga para o pai dele Se ela alguma vez esteve envolvida romanticamente com Ullman, Aly Michalka ficou chocada. Negando imediatamente os rumores, ela explicou ainda que ela e sua ex-co-estrela sempre foram boas amigas. A atriz de Easy A comentou os rumores: “Isso é engraçado, isso é algo online?”

Michalka revelou ainda a Cooper: “Sempre foi uma amizade”. Ele destacou a diferença de idade de 3 anos e afirmou que “a faixa etária parecia enorme. Eu tinha 13 anos e acho que ele tinha 16… o que é enorme na época.”

No entanto, a atriz confessou ter se sentido brevemente atraída por Ullman na época. Ela disse: “Lembro-me que durante o teste (de química), quando fiz o teste para o Future Phil e vi que ele era o outro cara que estava a fim, pensei: ‘Ele é muito fofo’. E então, é claro, você os conhece e pensa: ‘Somos apenas amigos agora’”.

Durante as filmagens de Phil of the Future, os fãs do show acreditaram que Ullman e Michalka estavam namorando. O boato que se espalhou como um incêndio naquela época sugeria que a dupla namorou por cerca de seis anos antes de se separar em 2011.

No entanto, Aly Michalka já esclareceu o boato. Ela é casada com o diretor de fotografia Stephen Ringer e eles têm um filho. Por outro lado, em 2023, Raviv Ullman casou-se com a animadora e dubladora Julia Pott.