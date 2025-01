Alyssa Daguise parte para Umrah, Al Ghazali ora por sua futura esposa

Meca, AO VIVO – A atriz e futura esposa de Al Ghazali, Alyssa Daguise, está atualmente realizando a peregrinação Umrah na Terra Santa, Meca. Alyssa partiu para Umrah na terça-feira, 21 de janeiro de 2025. Não sozinha, Alyssa foi para Umrah com sua mãe, Risa Dewi Daguise.

Por meio de mensagem postada no Instagram, Alyssa Daguise pediu orações para que sua peregrinação transcorresse sem problemas. Role para ver a história completa, vamos lá!

“Bismillahirrahmannirrahiim. Graças a Deus, hoje Mamah e eu partimos para realizar a peregrinação da Umrah, por favor, ore”, escreveu Alyssa Daguise, citada na quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

“Pedimos desculpas a todos se houve alguma palavra ou ação que foi intencional/não intencional. Espero que você possa nos seguir lá em breve também. Aamilin”, acrescentou.

Quando Alyssa partiu para Umrah, Al Ghazali também orou pelo sucesso da adoração de sua futura esposa. Al enviou uma foto no Instagram Story mostrando Alyssa, que foi vista vestindo roupas fechadas e um hijab.

“Que a Umrah corra bem”, escreveu Al Ghazali.

“Obrigado por suas orações, querido, Aaminnn. Bismillah”, respondeu Alyssa, que parecia estar repassando o upload de Al.

O relacionamento de Al Ghazali com Alyssa Daguise agora atingiu um nível mais sério. Al pediu Alyssa oficialmente em casamento no sábado, 21 de setembro de 2024, no Lago Como, Itália.

Quando se conheceram, o pai de Al, Ahmad Dhani, revelou que seu primeiro filho se casaria com Alyssa em junho de 2025. O casamento de Al e Alyssa acontecerá duas vezes, uma das quais será privada com 300 convidados.

“Em junho haverá dois eventos na Indonésia. Primeiro, em junho, a data ainda era secreta, foram apenas 300 convites. “No dia seguinte havia muita gente”, disse Ahmad Dhani quando foi recentemente recebido por uma equipe de mídia na área de Senayan, no centro de Jacarta.