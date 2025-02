Amanhã Informações Nordio-Panta sobre Almasri

Informações sobre a Câmara de Ministros Carlo Nordio e Matteo ambientadas no caso de Almasri, general da Líbia Osama Almasri, acusadas de crimes contra a humanidade e excluídas da Itália após a publicação, 21 de janeiro, programadas para 12.15. É quando foi comunicado durante o líder do grupo, dependendo de quando eles relatam fontes parlamentares.

Agência ANSA Agência ANSA Que o general Almasri é condenado por crimes de guerra. Fase da história – Notícias – ANSA.it Almasri é o comandante da Polícia Judicial da Líbia Osamy Najim e diretor da prisão de Mitiga, perto de Trípolis. Para o Tribunal Penal Internacional, 34 pessoas seriam mortas na prisão da Líbia de Mittig e a criança (ANSA) seriam estupradas

Não haverá televisão direta. A unanimidade foi obrigada a obter direto, exigido pela oposição. Mas “alguém já discordou”, explicou Ciriani o ministro das Relações.

Ciriani, em Almasri, o governo não escapa do Parlamento



“O governo não sofre do Parlamento, não estava presente -terá informações”, as informações manterão “dois ministros muito importantes, para que eles possam dar as respostas correspondentes”. O ministro das Relações com o Parlamento Luca Ciriani disse no final do líder do grupo. Ele perguntou sobre possíveis mais informações da estréia de Giorgia Meloni, que perguntou em voz alta à oposição, disse: “Existem dois ministros capazes de garantir o máximo de informações”.

