Mukesh Ambani, presidente da Reliance Industries, um dos maiores conglomerados indianos, chegou ao topo da lista da Bloomberg de 20 famílias mais ricas da Ásia, publicadas na quinta -feira. Ambani e sua esposa Nita estavam entre os raros empresários que compareceram ao presidente dos EUA Donald Trump no mês passado.

A embaixada assumiu as rédeas do conglomerado de 2002 depois que seu pai Dhirubhai Ambani, o fundador do grupo, faleceu. Desde então, Ambani tem sido diversificado em seus interesses comerciais – ele mudou para serviços financeiros, varejo, tecnologia, energia renovável e fontes de mídia do refino de petróleo. A Reliance está planejando construir o maior data center do mundo na Índia, porque se deparou com inteligência artificial. O projeto estará localizado na cidade de Jamnagar, que também possui extensas instalações de refinamento da Reliance.

O empresário descobriu um plano para os principais segmentos de negócios da Reliance Industries em 2022, identificando seus gêmeos Akash e Isha para telecomunicações e varejo e seu filho mais novo Anant para uma nova unidade de energia.

Na escada, que como um todo consiste em seis dinastias indianas, o Ambani segue a família Mistry (quarto lugar), com um valor líquido de US $ 37,5 bilhões. O inesgotável, que controla o grupo Shapoori Pallojni, também tem uma parcela significativa dos filhos, segurando a entidade do Daddy Group – um dos mais antigos conglomerados indianos. A origem dos negócios da família data de 1865 na Índia, onde iniciaram inicialmente a construção antes de diversificar a engenharia e a construção eventualmente.

Em uma recepção privada em Washington, a Sra. Nita e Mukesh Ambani expandiram parabéns ao presidente eleito Donald Trump na véspera de sua inauguração. Com um otimismo comum para relações mais profundas entre a Índia e os Estados Unidos, ele foi desejado por uma expressão transformadora de liderança, pavimentando … pic.twitter.com/xxm2sj74vx – Reliance Industries Limited (@RIL_UPDATES) 19 de janeiro de 2025

A família Indiana Jindal conquistou a sétima lista da Bloomberg, com um valor líquido de US $ 28,1 bilhões. A riqueza de Jindal gera seu conglomerado diversificado, o grupo geral, que tem interesses por energia, cimento e esporte. Om Prakash Jindal fundou a fábrica de aço em 1952, que acabou se espalhando para um grande conglomerado com interesses em aço, energia e cimento. Após sua morte em 2005, sua esposa, Savitri Jindal, assumiu o cargo de presidente, enquanto seus quatro filhos supervisionam vários aspectos dos negócios.









Outro nome indiano proeminente, a família Birla, em nono lugar, de acordo com a Bloomberg, com um valor líquido de US $ 23 bilhões. Os interesses da empresa familiar, incluindo sete gerações, incluem setores como metal, cimento e serviços financeiros. Os Birlas são uma das mais antigas famílias de negócios indianas e as raízes do século XIX quando começaram a negociar algodão. Ghanshyam Das Birla (1894-1983) foi uma figura-chave em uma família que não apenas contribuiu para o movimento de independência da Índia, mas também diversificou um emprego na produção de alumínio. Hoje, o grupo é liderado por Kumar Mangalam Birla, Praunuk Ghanshyam Das Birla.

Como esta lista não inclui as primeiras empresas de geração, o magnata bilionário indiano Gautam Adani, que é o segundo da embaixada de Mukesh em termos de valor líquido estimado, não fez uma lista. Adani enfrenta acusações americanas sobre o suposto esquema de corrupção que sua empresa de grupo supostamente liderou na Índia. O grupo e o próprio Adani negaram fortemente as acusações, chamando -as “Infundido.”