Ameaças de Trump provocam conversas sobre reforço da segurança da Groenlândia

O discurso do presidente eleito Trump sobre a tomada ou aquisição da Gronelândia destaca as conversações bipartidárias sobre a necessidade de aumentar a segurança em torno da ilha do Árctico e reforçar as defesas na região.

O Partido Republicano vê o desejo de Trump pela Gronelândia como um ponto de negociação para melhorar a segurança do Árctico, ligado à sua estratégia para confrontar a China. Trump também discutiu a retomada do Canal do Panamá, onde a China controla dois dos cinco portos.

Os democratas concordam que há espaço para reforçar a segurança na Gronelândia e no Extremo Norte, apesar de desaprovarem a sugestão de Trump de que poderia usar a força militar para tomar uma nação com cerca de 55 mil pessoas.

“Não há dúvida de que a Rússia está muito mais presente lá e que a China está agora a melhorar o seu jogo e a adquirir propriedades na Islândia”, disse o deputado Joe Courtney (D-Conn.).

“Essa parte do mundo será cada vez mais importante”, acrescentou Courtney, membro graduado do subcomitê de poder marítimo do Comitê de Serviços Armados da Câmara (HASC).

O Árctico está a tornar-se cada vez mais controverso à medida que as alterações climáticas derretem as camadas de gelo e abrem novas rotas marítimas. A China, que se descreve como uma potência próxima do Árctico, e a Rússia, considerada uma potência do Árctico juntamente com os Estados Unidos, estão a intensificar actividades para competir na região com as forças dos EUA e da NATO.

A Gronelândia é uma ilha estratégica na fronteira norte supervisionada pela Dinamarca, aliada da NATO, que também possui minerais ricos para tecnologias críticas, como veículos eléctricos, um mercado agora dominado pela China. A Gronelândia também recebeu pesados ​​investimentos da China em diversas indústrias, enquanto a Dinamarca foi criticada por negligenciar a segurança da ilha.

Trump, que disse querer comprar a Gronelândia durante o seu primeiro mandato, reiterou o seu desejo de adquirir o país e não descartou o uso da força militar para atingir o seu objetivo.

“Precisamos da Groenlândia por razões de segurança nacional. “Já me disseram isso há muito tempo, muito antes de concorrer”, disse ele em entrevista coletiva no início deste mês.

Os republicanos apoiaram a ideia geral de aumentar a segurança no Ártico, embora tenham evitado a questão do uso da força militar para tomar a maior ilha do mundo.

O deputado Michael McCaul (R-Texas), ex-presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, disse que os comentários de Trump não deveriam ser tomados pelo valor nominal.

“O que ele está dizendo é: ‘Olha, temos uma base lá. Existem muitos recursos naturais. E o Árctico está a ser explorado pela Rússia e pela China’”, disse McCaul, que concordou que uma forma de reforçar as defesas do Árctico é fazer com que a Dinamarca pague mais pela segurança.

O senador Marco Rubio (R-Flórida), que será o próximo secretário de Estado de Trump, disse em sua audiência de confirmação que os comentários de Trump sobre a Groenlândia eram sobre postura estratégica.

“Deixando de lado tudo o que está acontecendo na mídia, acho que precisamos entender que a Groenlândia tem sido estrategicamente importante para os Estados Unidos e o Ocidente há muito tempo”, disse Rubio.

“Acho que agora temos a oportunidade de ver as coisas como elas são, e uma das partes mais críticas do mundo, se não a mais importante, nos próximos 50 a 100 anos será se haverá ou não liberdade de navegação. no Ártico e o que isso significará para o comércio global”, acrescentou.

Os Estados Unidos mantêm uma instalação militar na Groenlândia, a Base Espacial Pituffik, construída em 1951.

Contém o porto de águas profundas mais ao norte dos Estados Unidos, uma pista de 10.000 pés e é operado pelo 821º Grupo de Base Espacial, que trabalha na projeção de força, superioridade espacial e pesquisa científica na região do Ártico.

O Pentágono, que tem um Gabinete de Resiliência Global e Ártica,lançou a sua mais recente estratégia para o Árctico no Verão passado. que se concentra em grande parte na melhoria da cooperação com os aliados do Norte, aumentando os esforços de formação e acelerando o investimento em comunicações e inteligência.

Os especialistas afirmam que, apesar dos compromissos, não foram atribuídos recursos ao Árctico.

Um Centro de Análise de Política Europeia de Dezembro relatório culpou os Estados Unidos por “lacunas persistentes” em equipamentos para clima frio, cobertura de radar e conscientização do domínio aéreo.

Ele também disse que a OTAN não abordou adequadamente uma estratégia na região, mesmo quando o número de nações do Ártico na aliança aumentou para sete com a recente adesão da Finlândia e da Suécia.

“Um verdadeiro ‘despertar do Ártico’ dentro das estruturas da OTAN ainda está à espera”, diz o relatório. “A OTAN precisa de um roteiro operacional para o Ártico.”

Os Estados Unidos também pretendem construir mais navios quebra-gelo sob o Esforço colaborativo para quebrar o pacto de gelo (ICE) com a Finlândia e o Canadá. A Guarda Costeira, que opera quebra-gelos, possui 12 destes navios, mas apenas dois podem operar no Ártico. Em comparação, a Rússia tem 41 e a China cinco.

Courtney disse que os Estados Unidos “deixaram cair a bola em termos de recapitalizar o quebra-gelo”, mas discordou da abordagem de Trump à situação.

“O Pacto ICE entre o Canadá, a Finlândia e os Estados Unidos é a melhor forma de realmente abordar o Extremo Norte, em vez de falar em tomar a Gronelândia”, disse o democrata.

A pressão de Trump pela Gronelândia ocorre num momento em que o país, que é autogovernado, fora do controlo da Dinamarca sobre a segurança e a política externa, avança em direcção à independência.

Copenhaga disse que a Gronelândia deve tomar as suas próprias decisões sobre a independência e rejeitou o desejo de Trump de comprar a ilha.

O primeiro-ministro da Gronelândia, Mute Egede, disse estar disposto a trabalhar com os Estados Unidos na defesa e no comércio, mas nos seus próprios termos.

“Esta é a primeira vez que a Groenlândia é ouvida intensamente. Precisamos ter calma, aproveitar as coisas e permanecer unidos”, disse ele em entrevista coletiva esta semana.

Troy Bouffard, diretor do Centro para Segurança e Resiliência do Ártico da Universidade do Alasca, Fairbanks, liderou uma Relatório de novembro com outros investigadores a dizerem que a Gronelândia quer ter mais voz na política externa e na defesa, mesmo que não se torne imediatamente independente.

O relatório explicou que havia uma oportunidade crescente para mais investimento americano compensar o investimento chinês historicamente forte.

No Capitólio, os legisladores acreditam que há uma grande oportunidade para investir mais no Árctico e trabalhar com a Dinamarca para impulsionar a Gronelândia.

O deputado Adam Smith (D-Wash.), membro graduado do painel das Forças Armadas, disse que os Estados Unidos podem trabalhar bem com a Dinamarca ou a Groenlândia se se tornarem independentes.

“Acho que é importante. “A Rússia e a China estão certamente envolvidas em muitas (áreas) estratégicas”, disse Smith, mas advertiu contra ameaçar a Dinamarca sobre a Gronelândia. “Não creio que possuir a Groenlândia seja uma necessidade estratégica, mas certamente estar envolvido naquela parte do mundo é importante.”

