Ameaças pela segurança nacional, soberania para negar a entrada e a permanência de estrangeiros, diz a Bill de Imigração

É provável que o projeto da lei de imigração e estrangeiros, 2025, que deve ser introduzido na atual sessão do Parlamento, primeiro entre, ameaças à segurança nacional e soberania como motivo para rejeitar a entrada ou permanecer a um estrangeiro nacional no país no país. Você também pode ter disposições para proibir a entrada de um estrangeiro com base em relações com um estado estrangeiro.

A lei proposta poderia tomar a decisão do oficial de imigração final e vinculativo. Anteriormente, os estrangeiros foram negados a entrada, mas a cláusula não foi mencionada explicitamente em nenhuma legislação ou regras.

O projeto de lei revogará e substituirá a lei dos estrangeiros, 1946; Lei de Passaporte (Entrada para a Índia), 1920; e a Lei do Registro de Estrangeiros, 1939: as três leis apresentadas no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A Lei de Imigração (responsabilidade por transportadores), 2000, também será revogada.

Os quatro atos têm disposições sobrepostas e a necessidade de revogar os atos e promulgar uma nova legislação integral. A legislação proposta foi promulgada para evitar a sobreposição de leis em relação a passaportes ou outros documentos de pessoas que entram ou deixam a Índia, incluindo o requisito de visto e registro.

O projeto também pode definir funções do oficial de imigração. As obrigações das universidades e outras instituições educacionais e as das instituições médicas sobre a admissão de estrangeiros também podem ser cobertas pelo projeto. É provável que o projeto inclua disposições sobre o ônus das evidências sobre essas pessoas de demonstrar que elas não são cidadãos estrangeiros.

Embora o Escritório de Imigração já exista, com a aprovação do projeto de lei, os oficiais de imigração e o escritório podem obter apoio legal adequado.

A legislação pode propor a prisão de cinco anos, ou multas a ₹ 5 lakh ou ambos, por entrar na Índia sem passaporte ou documento de viagem.

O uso ou distribuição de passaportes forjados ou obtidos fraudulentamente ou outros documentos de viagem também pode convidar punições como dois anos de prisão, que podem ser estendidos para sete anos. A conta também pode propuse uma multa não menos que ₹ 1 lakh, que pode ser estendida a ₹ 10 lakh.

É provável que haja além do período do visto atrair três anos de prisão e uma multa de até ₹ 3 lakh.