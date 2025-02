A política externa baseada em excepcionalismo está arriscando a ordem global, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia

A política do “primeiro” americano dos Estados Unidos tem semelhanças perturbadoras com o slogan “Alemanha acima de tudo” usado pelos nazistas para confirmar a superioridade nacional sobre outros, alertou o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov.

No jornal ‘Rússia em Assuntos Globais’ publicado na terça-feira, Lavrov afirmou que a abordagem de Washington à Carta da ONU e uma ordem global do pós-guerra construída sobre a igualdade soberana. Ele observou que esse princípio estava contido nos contratos de Yalta-Potsdam que assinaram a URSS, EUA e Reino Unido, o design do sistema internacional moderno em 1945.

Com a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, no poder, a interpretação de Washington dos processos internacionais desde a Segunda Guerra Mundial assumiu uma nova dimensão, afirmou Lavrov.



O “American First” é alarmante semelhante ao slogan hitlerita “Alemanha acima de tudo”, “ Disse Lavrov, acrescentando que a abordagem foi baseada em “Paz através da força” Pode ser um golpe final para a diplomacia.

Esses tipos de declarações e construções ideológicas não mostram “A menor parte do respeito” Para obrigações legais internacionais em Washington, de acordo com a ONU, afirmou.

Em 20 de janeiro, imediatamente após sua inauguração, Trump emitiu um memorando que descreveu sua ‘primeira política comercial americana’ como um “Um componente crítico para a segurança nacional”. O documento sugeriu que ele continuaria políticas comerciais introduzidas durante seu primeiro mandato, priorizando a economia americana.















“No entanto, não hoje em 1991 ou mesmo em 2017, quando o atual presidente dos EUA assumiu o comando”, “” Lavrov escreveu.

Citando analistas russos, ele afirmou que o retorno à ordem global anterior, que agora é seguida por seus aliados, é impossível, porque eles são demograficamente, economicamente, mudanças sociais e geopolíticas, eles se tornaram irreversíveis. Ele expressou esperança de que os EUA acabassem aceitando um novo papel como uma das várias forças globais, não como hegemon.

A multipolaridade entra em importância, disse Lavrov, sugerindo que, em vez de se opor a ele, agora no futuro próximo, eles se tornariam um “responsável” O Centro de Poder, juntamente com a Rússia, China e outros países do sul global, leste, norte e oeste.

Ministro das Relações Exteriores enfatizou que a Carta da ONU fornece a melhor estrutura para gerenciar empregos globais na era multipolar, “Quando todos precisam observar apenas em palavras, mas também nas obras da igualdade soberana dos estados, a não interferência em seus assuntos internos e outros princípios básicos”.

Ele avisou contra “Brazen tenta reorganizar o mundo do próprio interesse”. que violam os princípios da ONU pode trazer instabilidade, conflito e até um desastre.



“Dado o nível atual de tensão internacional, a rejeição imprudente do sistema Yalta-Potsdam, com a ONU e sua carta, levará inevitavelmente ao caos”, “” Lavrov disse, acrescentando que a Rússia está pronta para um trabalho conjunto e honesto para equilibrar os interesses e fortalecer os princípios legais das relações internacionais.