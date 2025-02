VIVA – O primeiro processo de negociação de paz entre a Rússia e a Ucrânia foi chamado em Riad, Arábia Saudita, em 18 de fevereiro de 2025. No entanto, a inteligência dos Estados Unidos (EUA (EUA) disse que o regime de Vladimir Putin em que ele não estava realmente interessado Fazendo as pazes com Volodymyr Zelensky.

Leia também: Pesquisa inteligente do russo, tornando os ucranianos sua equipe

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou anteriormente um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia após o início da guerra que ocorreu desde 24 de fevereiro de 2022. Trump também escolheu a Arábia Saudita como um lugar para tomar o processo de negociação.

No entanto, quatro funcionários de inteligência e dois membros do Congresso dos EUA declararam o contrário. As autoridades declararam que, de fato, Putin não queria paz.

Leia também: Trump: Todos os promotores americanos da época, Joe Biden, atirar

De acordo com o relatório acima mencionado Viva militares de NBC NewsAs autoridades americanas afirmam que Putin acredita que a Rússia vencerá a guerra. Eu estava esperando a oportunidade de aproveitar toda a região da Ucrânia.

 Militar Long: Guerra Russa

Leia também: Cada vez mais perigoso, o drone do Irã traz 90 kg de morte a montante

Eles também acreditam que, se o alto acordo de incêndio com a Ucrânia, é provável que seja apenas a maneira pela qual o exército russo lembre suas tropas.

Por outro lado, os Estados Unidos e as autoridades russas afirmam que as negociações de paz que ocorreram na Arábia Saudita resultaram em um acordo para encerrar a guerra.

Os Estados Unidos começarão a trabalhar para parar a guerra, embora a Ucrânia e a União Europeia não estejam envolvidas. Enquanto isso, Zelensky enfatizou que o acordo de paz não era válido se seu partido não estivesse envolvido.

Infelizmente, Zelensky não estava realmente envolvido no processo de acordo do Pacífico com a Rússia.

 Viva militar: Presidente dos Estados Unidos, Volodymyr Zelensky Foto: The New York Times/Dave Sanders

Os Estados Unidos, que se tornaram um ator por trás das negociações, foram considerados para fazê -lo muito rápido, envolvendo o ministro das Relações Exteriores, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

“Não podemos reconhecer nada ou acordo sobre nós sem nós. E não reconheceremos esses acordos”, disse Zelensky. Viva militares de O telégrafo.