American Primeval é baseado em uma história verdadeira? O que é real e o que não é

primitivo americano lançado recentemente na Netflix, e fãs que Eu vi o drama ocidental e me perguntei se ele é baseado em um história verdadeira qualquer fatos reais. Criada por Mark L. Smith, cujos créditos incluem The Revenant e Twisters, a história segue uma dupla de mãe e filho que enfrenta a dura paisagem e atmosfera do oeste americano depois de ser pego em uma luta violenta envolvendo a religião.

Curioso sobre a base do American Primeval? Você está se perguntando se é uma história verdadeira e se os eventos descritos são reais? Aqui estão todas as suas perguntas respondidas.

O American Primeval da Netflix é baseado em uma história verdadeira?

American Primeval é baseado em uma história real e inspirado em eventos reais. A série se passa tendo como pano de fundo a Guerra de Utah, que durou um ano entre 1857 e 1858.

O Massacre de Mountain Meadows de 1857, que foi adaptado para a série, é um acontecimento real. Foi esse evento que inspirou o produtor Pete Berg a criar a série. “Li um artigo sobre algo chamado Massacre de Mountain Meadows”, disse ele. Netflix Tudum. “(Foi) algo que me interessou e comecei a pesquisar muito sobre isso.

Além disso, Fort Bridger, que aparece na série, também é um lugar real e um sítio histórico. Fort Bridger desempenhou um papel proeminente na Guerra de Utah, onde os líderes mórmons o queimaram.

Vários personagens da série também são baseados em pessoas reais. Eles são:

Jim Bridger

Jovem Brigham

Wild Bill Hickman

pássaro de inverno

James Wolsey

Jim Bridger já havia aparecido em The Revenant quando criança, interpretado por Will Poulter.

Quais personagens do American Primeval não são baseados em pessoas reais?

O elenco principal de American Primeval não é baseado em pessoas reais e é fictício. Eles são:

Sarah Rowell

David Rowell

Isaac Reed

duas luas

Abish também é um personagem fictício. No entanto, sua história é baseada nas experiências da vida real de mulheres que foram sequestradas por tribos nativas de Utah.