American Watchdog lança um banco de dados sobre padres católicos acusados ​​de abuso sexual de menores nas Filipinas

Anne Barrett Doyle, Law, Co -Director e Suzy Nauman, gerente de banco de dados do Bishopacuntility.org, um cão guardião com sede nos Estados Unidos, fala em uma conferência de imprensa em Manila em 29 de janeiro de 2025, onde lançaram uma base de dados online Em mais de 80 padres católicos romanos que foram acusados ​​de abusar sexualmente de menores nas Filipinas. | Crédito da foto: AP

Um cão guardião com sede nos Estados Unidos na quarta -feira (29 de janeiro de 2025) lançou um banco de dados on -line em mais de 80 padres católicos romanos que foram acusados ​​de abusar sexualmente -arriba.

As Filipinas são a terceira maior nação católica romana do mundo, e as discussões públicas sobre agressões sexuais por membros do clero, que são especialmente reverenciadas nas regiões rurais, geralmente foram silenciadas.

Nenhum dos 82 membros do clero, incluindo sete bispos, que foram incluídos no novo banco de dados on -line sobre abusos sexuais do clero pelo grupo Bishopacuntability.org foi condenado em qualquer tribunal filipino.

O banco de dados apresentou seus rostos, nomes e detalhes de suas supostas agressões sexuais contra menores, alguns dos quais datam de mais de duas décadas. A organização sem fins lucrativos disse que também havia estabelecido esses bancos de dados on -line em abuso do clero católico nos Estados Unidos, Argentina, Chile e Irlanda.

Anne Barrett Doyle, diretora de BishopAccountability.org, disse que o longo silêncio dos bispos nas Filipinas incentivou tais agressões sexuais pelos membros do clero. Ele pediu aos promotores das Filipinas que investigassem funcionários da igreja, que não denunciaram os abusos.

“Os bispos filipinos sentem direito ao seu silêncio. Eles se sentem com direito a reter informações sobre violência sexual contra menores. Eles sentem o direito de defender os padres acusados ​​”, disse a sra. Doyle em uma conferência de imprensa em Manila.

“O que esperamos alcançar é aumentar a conscientização”, disse ele. “O segredo beneficia apenas os autores. O segredo é equivalente à cumplicidade.

O cardeal Pablo Virgilio David, líder da Igreja Filipina, disse que a Conferência Católica dos Bispos das Filipinas estabeleceu um escritório para proteger menores e adultos vulneráveis ​​e informar as queixas ao Vaticano.

“Nosso mandato em Roma é levar a questão da responsabilidade muito a sério, especialmente aqueles relacionados a supostos casos de abuso que envolvem padres”, disse o cardeal David, sem elaborar.

“Os mecanismos externos que forçaram a responsabilidade dos bispos católicos em outros lugares (litígios de vítimas, sondas de entidades da igreja por promotores, consultas de comissões governamentais e investigações substanciais da mídia local) aconteceram pouco ou de todo no terceiro maior católico país do mundo. “Bishopaccountability.org disse sobre as Filipinas.

Alguns dos membros do clero incluídos no banco de dados foram autorizados para cargos e foram autorizados a retornar ao trabalho da Igreja e do Ministério, recuperando o acesso próximo às possíveis vítimas, a organização não -lucrativa, que está rastreando o estado da crise de abuso sexual que perturbou a Igreja Católica Romana desde a fundação do grupo em 2003, ele disse com alarme.

Os nomes dos padres e outros clero incluídos no banco de dados foram coletados em reportagens, os documentos judiciais apresentados publicamente e os pronunciamentos da igreja, disse o grupo, e acrescentou que a lista de 82 clérigos ligados a abusos sexuais nas Filipinas. pode ser “a ponta do iceberg”.

Vítima de abuso sexual do clero, que falou na conferência de imprensa em Manila, disse que as vítimas sofrem muito tempo depois de serem agredidas.

“São os sobreviventes que cumprem a prisão perpétua. Muitos dos padres que nos abusaram podem continuar com suas vidas. Eles não enfrentam a prisão. Alguns deles se aposentam, continuam com suas vidas, passam até outras raças e escapam sob o radar ”, disse o orador. “Mas os sobreviventes estão presos em uma prisão de memória”.