Um tribunal russo ordenou a prisão de 30 dias de um cidadão americano suspeito de contrabando de drogas, informou o serviço de imprensa dos tribunais de Moscou no sábado, de acordo com o Associated Press.

Kalob Wayne Byers, 28 anos, foi preso por autoridades aduaneiras no aeroporto de Vnukovo em Moscou durante uma inspeção de bagagem.

Na sexta -feira, o Serviço Federal de Alfândega da Rússia confirmou que um cidadão americano havia sido preso.

A Agência de Notícias Interfax na Rússia citou o Serviço Federal de Alfândega do país dizendo que o cidadão americano foi preso no Aeroporto de Moscou Vnukovo em 7 de fevereiro, depois de chegar de Istambul por supostamente tentar trazer uma grande quantidade de drogas ilegais para a Rússia.

Um canal de telegrama russo, Mash, que está conectado aos serviços de segurança, declarou que o americano poderia ser condenado a até sete anos de prisão se ele se declarar culpado.

Na terça -feira, o governo Trump anunciou que havia garantido à libertação de Marc Fogel, um professor da American School que foi preso na Rússia por cargos de drogas desde sua prisão em 2021.

O consultor de segurança nacional, Mike Waltz, disse em comunicado na terça -feira que o enviado especial Steve Witkoff deixou um espaço aéreo russo com Fogel depois que os Estados Unidos negociaram uma troca com a Rússia. Waltz não disse se os Estados Unidos ou um aliado libertaram alguém em troca.

Mas o Kremlin disse que a libertação de Fogel ocorreu juntamente com o governo Trump, que deu liberdade a um cidadão russo preso em uma prisão americana, embora não tenham sido identificadas.

O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas que o ex -prisioneiro recebeu o nome do chão russo nos próximos dias, pela AP.

A colina se comunicou com o Departamento de Estado para comentar.

