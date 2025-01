Americanos correm para aprender chinês antes da proibição do TikTok

DuolingoO popular aplicativo de aprendizagem de idiomas está crescendo usuários americanos quem são eles registre-se para aprender chinês no meio de no tiktok nos EUA. A plataforma de compartilhamento de vídeos curtos está prestes a ser removida das lojas de aplicativos do país. Agora, os usuários do app estão migrando para uma nova alternativa chamada RedNote.

Veja como a migração de usuários americanos para o RedNote levou a um aumento no número de alunos de chinês no Duolingo.

Aplicativo de aprendizagem de idiomas Duolingo vê aumento no número de usuários nos EUA

O Duolingo anunciou recentemente que viu um aumento no número de alunos de língua chinesa nos Estados Unidos.

em um postar no X (antigo Twitter)a empresa compartilhou um gráfico mostrando um pico no gráfico em 13 de janeiro de 2025. Revelando o número exato de usuários registrados, Duolingo escreveu: “Aprender mandarim por despeito? Você não está sozinho. “Vimos um crescimento de aproximadamente 216% no número de novos alunos de chinês (mandarim) nos EUA em comparação com o mesmo período do ano passado.”

Esse crescimento ocorre no momento em que se fala mais sobre a proibição do TikTok nos Estados Unidos. A plataforma de compartilhamento de vídeos curtos está programada para ser removida das lojas de aplicativos em todo o país em 19 de janeiro, de acordo com uma nova lei. De acordo com ReutersIsso levou muitos usuários americanos do TikTok a mudar para um novo aplicativo chinês chamado RedNote.

RedNote também é conhecido como Xiaohongshu pelos usuários chineses. Como o idioma padrão do RedNote é o chinês, os americanos estão aprendendo o idioma no Duolingo. Além disso, desde que o aplicativo decolou nos EUA, o Duolingo também registrou um aumento de 36% nos downloads. Isso o leva ao 22º lugar no Top Apps. (através TechCrunch)

O TikTok está sendo banido nos EUA porque os legisladores acreditam que ele representa uma ameaça à segurança do usuário. De acordo com a nova lei assinada por Joe Biden, a China pode extrair dados de usuários de aplicativos e utilizá-los indevidamente.