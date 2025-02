“Amigável” de Fadnavis encontra a especulação de Raj Thakery Sparks

O primeiro -ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, conheceu Maharashtra Navnirman Sena (MNS) Raj Thakeray na residência deste último no Mumbai Dadar na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025). A reunião foi descrita como “amigável” e “pessoal”.

Falando aos jornalistas após a reunião, o Sr. Fadnavis esclareceu que a discussão não era de natureza política. “Depois de me tornar o primeiro -ministro, Thakery me ligou e me convidou para sua residência. Eu disse a ele que visitaria o lugar dele e hoje o conheci. Foi um encontro amigável. Não houve discussões políticas ”, disse ele.

A reunião é produzida em recentes tensões políticas entre os dois líderes. No mês passado, o Sr. Thakery criticou o partido no poder Bharatiya Janata (BJP), acusando -o de não agir contra os líderes envolvidos em um golpe múltiplo de várias horas e induzindo -os ao gabinete do estado. Ele também fez perguntas sobre o resultado das eleições da Assembléia de Maharashtra 2024, na qual a Aliança Mahayuti liderada pelo BJP conquistou uma vitória em deslizamento de terra.

No entanto, o BJP negou provimento ao Sr. Thakeray, afirmando que o chefe do MNS havia apresentado informações incorretas e disse que seu partido não participou da “política de negociação ou ajuste”.

Em particular, o Sr. Thakery estendeu o apoio ao BJP durante as eleições de 2024 Lok Sabha. No entanto, seu partido desafiou as pesquisas da Assembléia de forma independente em novembro do ano passado, mas não conseguiu ganhar um único lugar.

A reunião de segunda -feira causou especulações nos círculos políticos antes das eleições do corpo local, embora ambos os líderes tenham dito que a visita foi amigável.